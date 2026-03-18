Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Румынии подняли в небо самолеты F-16 из-за фиксации беспилотника

01:53 18.03.2026 Ср
2 мин
Румынию летел атаковать дрон?
aimg Эдуард Ткач
Фото: системы ПВО страны были в состоянии боевой готовности (Getty Images)

Во вторник вечером, 17 марта, системы наблюдения Минобороны Румынии обнаружили сигналы беспилотника. Это произошло вблизи национального воздушного пространства страны, на севере уезда Тулча.

В пресс-релизе Минобороны страны, которое было отправлено изданию, указано, что цель обнаружили примерно в 20 км к северу от города Вилково.

В связи с этим Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям в 19:17 применила системы RO-ALERT, чтобы предупредить население в северной части уезда Тулча.

Для мониторинга ситуации в 19:22 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели два самолета F-16 военно-воздушных сил Румынии.

"Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и готовы к вмешательству в зависимости от развития ситуации", - сообщили в министерстве обороны.

Атаки дронов

Напомним, что вечером 25 февраля российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Одесскую область. Во время этой атаки один беспилотник залетел на территорию Румынии, из-за чего эта страна-член НАТО подняла в воздух истребители F-16.

Также мы писали, что 21 декабря 2025 года в воскресенье в уезде Арджеш был обнаружен большой дрон с прикрепленным парашютом.

Кстати, в октябре глава МИД Румынии Рана Цою сказала, что ее страна надеется быстро наладить производство на своей территории дронов совместно с Украиной для защиты НАТО.

