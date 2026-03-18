В Румынии подняли в небо самолеты F-16 из-за фиксации беспилотника

Во вторник вечером, 17 марта, системы наблюдения Минобороны Румынии обнаружили сигналы беспилотника. Это произошло вблизи национального воздушного пространства страны, на севере уезда Тулча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpress.
В пресс-релизе Минобороны страны, которое было отправлено изданию, указано, что цель обнаружили примерно в 20 км к северу от города Вилково.
В связи с этим Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям в 19:17 применила системы RO-ALERT, чтобы предупредить население в северной части уезда Тулча.
Для мониторинга ситуации в 19:22 с 86-й авиабазы в Фетеште вылетели два самолета F-16 военно-воздушных сил Румынии.
"Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии боевой готовности и готовы к вмешательству в зависимости от развития ситуации", - сообщили в министерстве обороны.
Напомним, что вечером 25 февраля российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Одесскую область. Во время этой атаки один беспилотник залетел на территорию Румынии, из-за чего эта страна-член НАТО подняла в воздух истребители F-16.
