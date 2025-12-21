У лісі Румунії знайшли черговий невідомий дрон
У повіті Арджеш було виявлено великий дрон із прикріпленим парашутом. Поліція розпочала розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro.
У неділю, 21 грудня 2025 року, близько 10:40, місцевий житель, який полював у районі комуни Лерешть, повідомив поліцію про виявлення дрона серед дерев на горі Стримту.
За словами правоохоронців, до дрона був прикріплений саморобний пристрій, а його розмах сягає двох метрів. Пристрій залишився цілим завдяки парашуту, що дозволив м’яке приземлення.
Представники Європолу повідомили, що наразі невідомо, чи пов’язаний дрон із конфліктом в Україні. Точно відомо, що він не використовувався військовими з баз НАТО в цьому районі.
Поліція огородила територію та вжила заходів для забезпечення безпеки людей та майна, після чого залучила компетентні органи для проведення спеціальної перевірки та встановлення походження дрона.
Падіння дронів
Подібні випадки падіння безпілотників із парашутами в Європі раніше траплялися рідко, і зазвичай вони змушують владу проводити ретельні розслідування.
Детальне вивчення літального апарата допоможе встановити його походження, ймовірний виробник та мету польоту, що важливо для безпеки регіону та контролю над повітряним простором.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час масованих нічних атак на Україну російські ударні безпілотники могли перетинати кордони та потрапляти у повітряний простір Румунії та Молдови.
Нагадаємо, 22 листопада Румунія піднімала в повітря винищувачі F-16 через російські удари дронів по Одеській області.
Крім того, у ніч проти 11 листопада румунські системи ППО були приведені у бойову готовність через масовану атаку російських безпілотників на українські порти на Дунаї.
Також 13 вересня російський ударний дрон проник у повітряний простір Румунії, під час спроби атаки на українську інфраструктуру на Дунаї. Цей інцидент став приводом для превентивної активації румунських систем протиповітряної оборони.