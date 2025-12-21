У лісі Румунії знайшли черговий невідомий дрон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro .

У неділю, 21 грудня 2025 року, близько 10:40, місцевий житель, який полював у районі комуни Лерешть, повідомив поліцію про виявлення дрона серед дерев на горі Стримту.

За словами правоохоронців, до дрона був прикріплений саморобний пристрій, а його розмах сягає двох метрів. Пристрій залишився цілим завдяки парашуту, що дозволив м’яке приземлення.

Представники Європолу повідомили, що наразі невідомо, чи пов’язаний дрон із конфліктом в Україні. Точно відомо, що він не використовувався військовими з баз НАТО в цьому районі.

Поліція огородила територію та вжила заходів для забезпечення безпеки людей та майна, після чого залучила компетентні органи для проведення спеціальної перевірки та встановлення походження дрона.

Падіння дронів

Подібні випадки падіння безпілотників із парашутами в Європі раніше траплялися рідко, і зазвичай вони змушують владу проводити ретельні розслідування.

Детальне вивчення літального апарата допоможе встановити його походження, ймовірний виробник та мету польоту, що важливо для безпеки регіону та контролю над повітряним простором.