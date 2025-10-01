ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Румунія форсує спільне з Україною виробництво дронів для захисту НАТО

Нью-Йорк, Середа 01 жовтня 2025 02:44
UA EN RU
Румунія форсує спільне з Україною виробництво дронів для захисту НАТО Фото: міністр закордонних справ Румунії Оана Цою (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Румунія сподівається швидко налагодити виробництво на своїй території оборонних дронів спільно з Україною для внутрішніх потреб, а також для союзників з Європейського Союзу та НАТО.

Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана Цою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника агентству Reuters.

За словами міністра, переговори з Україною розпочалися ще до серії порушень повітряного простору останніми тижнями, в яких звинуватили Росію.

Вона зазначила, що Румунія вважає стратегічно важливим краще захистити східний фланг, особливо в сфері протиповітряної оборони.

"Тому те, що ми робимо в цьому напрямку, - це створюємо необхідні партнерства, наприклад, з Україною, щоб будувати оборонні дрони для майбутнього. Ми віримо у нашу здатність швидко втілити це в реальність", - заявила Цою на полях щорічної зустрічі світових лідерів у Генасамблеї ООН.

Посилення європейської ППО

Нагадаємо, уряд Румунії планує налагодити виробництво дронів з Україною в рамках європейської оборонної програми збільшення оборонних спроможностей SAFE.

Для втілення цієї програми Бухарест отримає 16,6 млрд євро (19,4 млрд доларів), а на створення багаторівненої системи ППО Румунії знадобиться щонайменше сім років.

Ініціатива з посилення захисту з повітря з'явилася після того, як 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли до повітряного простору Польщі, а опісля безпілотники почали з'являтися над військовими об'єктами та аеропортами в Румунії, Литві, Данії та Естонії.

Крім того, румунська влада розробила правила реагування на порушення свого повітряного простору.

В ЄС готують чотири оборонні проєкти для протистояння російським повітряним ударам. Один із них - так звана "стіна дронів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз НАТО Румунія Дрони
Новини
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен