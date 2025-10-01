Румунія форсує спільне з Україною виробництво дронів для захисту НАТО
Румунія сподівається швидко налагодити виробництво на своїй території оборонних дронів спільно з Україною для внутрішніх потреб, а також для союзників з Європейського Союзу та НАТО.
Про це заявила міністр закордонних справ Румунії Оана Цою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника агентству Reuters.
За словами міністра, переговори з Україною розпочалися ще до серії порушень повітряного простору останніми тижнями, в яких звинуватили Росію.
Вона зазначила, що Румунія вважає стратегічно важливим краще захистити східний фланг, особливо в сфері протиповітряної оборони.
"Тому те, що ми робимо в цьому напрямку, - це створюємо необхідні партнерства, наприклад, з Україною, щоб будувати оборонні дрони для майбутнього. Ми віримо у нашу здатність швидко втілити це в реальність", - заявила Цою на полях щорічної зустрічі світових лідерів у Генасамблеї ООН.
Посилення європейської ППО
Нагадаємо, уряд Румунії планує налагодити виробництво дронів з Україною в рамках європейської оборонної програми збільшення оборонних спроможностей SAFE.
Для втілення цієї програми Бухарест отримає 16,6 млрд євро (19,4 млрд доларів), а на створення багаторівненої системи ППО Румунії знадобиться щонайменше сім років.
Ініціатива з посилення захисту з повітря з'явилася після того, як 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли до повітряного простору Польщі, а опісля безпілотники почали з'являтися над військовими об'єктами та аеропортами в Румунії, Литві, Данії та Естонії.
Крім того, румунська влада розробила правила реагування на порушення свого повітряного простору.
В ЄС готують чотири оборонні проєкти для протистояння російським повітряним ударам. Один із них - так звана "стіна дронів".