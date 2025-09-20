ua en ru
Зеленський запропонував Польщі та Румунії збивати російські дрони над Україною

Київ, Субота 20 вересня 2025 13:45
Зеленський запропонував Польщі та Румунії збивати російські дрони над Україною Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Кот, Наталія Юрченко

Польща може допомогти Україні збивати російські дрони, щоб захистити своїх громадян. Допомогти Україні також може і Румунія.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 19 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.

На думку глави держави, справедливо говорити про спільне рішення для України та Польщі щодо загрози російських дронів.

"Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО - ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що Польща може допомогти захищати тільки регіони західної частини України - куди є можливості.

"Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо", - додав він.

Російські дрони у Польщі

Під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька російських дронів залетіли у Польщу. Всього на території Польщі виявили уламки 16 безпілотників, що перетнули кордон під час обстрілу України.

Прем’єр Дональд Туск повідомляв, що повітряний простір країни порушували щонайменше 19 разів.

Через інцидент НАТО вперше активувало статтю 4 Альянсу у відповідь на проникнення російських дронів у Польщу.

У Польщі стартувала операція "Східний вартовий" за кілька днів після інциденту.

