Румунія показала уламки дрона в Галаці й назвала єдиного винного в ударі

За словами президента, висновок ґрунтується на послідовному корпусі технічних доказів.

На знайдених фрагментах виявили напис кирилицею "Герань-2", а проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, модулі керування, двигун і конструктивні елементи демонструють подібність аж до ідентичності з іншими "Геранями-2", які раніше знаходили на території Румунії та точно ідентифікували як виготовлені в Росії.

У звіті також зазначається, що виробниче маркування, технічні написи, конструктивні особливості й використані матеріали відповідають тому ж технологічному процесу, що й у безпілотниках "Герань-2", проаналізованих за останні роки.

Фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і палива, які неодноразово фіксували в пристроях цієї серії.

"Той факт, що такий пристрій влучив у багатоквартирний будинок у Румунії, спричинивши травми та матеріальні збитки, має особливу серйозність, і єдиною відповідальною особою є Росія", - заявив Нікушор Дан.

Президент наголосив, що безпека румунських громадян і цілісність національної території є фундаментальними зобов'язаннями держави й захищатимуться рішуче.

Результати розслідування Румунія передасть союзникам і компетентним структурам у межах НАТО та Європейського Союзу.

За словами Дана, країна продовжуватиме діяти разом із партнерами для зміцнення безпеки на східному кордоні Альянсу і не ігноруватиме чи применшуватиме значення жодного інциденту, що загрожує життю громадян, національній безпеці чи суверенітету.