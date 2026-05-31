Румунія показала уламки дрона в Галаці й назвала єдиного винного в ударі

Президент Румунії Нікушор Дан опублікував уламки безпілотника, який у ніч на 29 травня влучив у житловий багатоквартирний будинок у румунському місті Галац. За висновком державних фахівців, це російський "Герань-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Румунії Нікушора Дана.
За словами президента, висновок ґрунтується на послідовному корпусі технічних доказів.
На знайдених фрагментах виявили напис кирилицею "Герань-2", а проаналізовані електронні компоненти, навігаційні системи, модулі керування, двигун і конструктивні елементи демонструють подібність аж до ідентичності з іншими "Геранями-2", які раніше знаходили на території Румунії та точно ідентифікували як виготовлені в Росії.
У звіті також зазначається, що виробниче маркування, технічні написи, конструктивні особливості й використані матеріали відповідають тому ж технологічному процесу, що й у безпілотниках "Герань-2", проаналізованих за останні роки.
Фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і палива, які неодноразово фіксували в пристроях цієї серії.
"Той факт, що такий пристрій влучив у багатоквартирний будинок у Румунії, спричинивши травми та матеріальні збитки, має особливу серйозність, і єдиною відповідальною особою є Росія", - заявив Нікушор Дан.
Президент наголосив, що безпека румунських громадян і цілісність національної території є фундаментальними зобов'язаннями держави й захищатимуться рішуче.
Результати розслідування Румунія передасть союзникам і компетентним структурам у межах НАТО та Європейського Союзу.
За словами Дана, країна продовжуватиме діяти разом із партнерами для зміцнення безпеки на східному кордоні Альянсу і не ігноруватиме чи применшуватиме значення жодного інциденту, що загрожує життю громадян, національній безпеці чи суверенітету.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня під час чергової атаки РФ по Україні російський безпілотник влучив у дах багатоповерхівки у Галаці - на 10-му поверсі спалахнула пожежа, постраждали двоє людей.
Румунські військові пояснювали, що не встигли перехопити дрон: від виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.
Інцидент засудили в НАТО, США та ЄС, а Бухарест звернувся до Альянсу з проханням прискорити постачання засобів ППО.
У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Румунії "відповіддю", а заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв цинічно заявив, що країнам ЄС "потрібно замовкнути" з цього питання.