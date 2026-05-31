Україна збиває російські дрони, що летять у бік Польщі та Балтії, - Зеленський

Україна намагається перехоплювати всі російські дрони, навіть ті, що рухаються в напрямку Румунії, Молдови, Польщі чи країн Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Володимира Зеленського .

За словами президента, якщо перехопити дрон не вдається, Україна негайно інформує своїх партнерів і намагається допомогти їм - до того, як апарат опиниться над їхньою територією.

Зеленський наголосив, що Росія використовує безпілотники не лише для ударів по Україні, а й як інструмент тиску на країни НАТО і спосіб оцінити їхню реакцію.

За його словами, це типовий сигнал Кремля: не допомагайте Україні.

"Вважаю, що має бути сильніша відповідь об'єднаного НАТО", - заявив президент.

Зеленський додав, що Володимир Путін порівнює нинішню реакцію Альянсу з тим, що бачив у попередні роки, і одночасно перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО, які межують з Росією або Білоруссю.

Москву цікавить, чи здатні вони перехоплювати всі ракети й дрони.