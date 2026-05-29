У США відреагували на влучання дрона РФ в багатоповерхівку в Румунії

13:05 29.05.2026 Пт
Це перша реакція США на інцидент у Галаці
Фото: посол США при НАТО Метью Вітакер (Getty Images)
Сполучені Штати Америки засуджують вторгнення російського дрона на територію Румунії, що призвело до влучання у багатоповерхівку в місті Галац.

Як повідомляє РБК-Україна, про це посол США при НАТО Метью Вітакер написав у соцмережі Х.

За його словами, США підтримують Румунію та засуджують вторгнення дрона РФ на її територію.

"Ми стоїмо поруч з Румунією та засуджуємо це безрозсудне вторгнення на її територію. Наші думки з пораненими в Галаці. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО", - зазначив Вітакер.

Дрон РФ влучив у багатоповерхівку у Румунії

Нагадаємо, під час чергової атаки Росії на Україну у ніч на 29 травня один із російських безпілотників перетнув кордон і врізався в дах багатоквартирного будинку у румунському місті Галац.

Внаслідок удару загорілася квартира на 10-му поверсі. Постраждали двоє людей - їм надали допомогу на місці. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу.

Міністерство національної оборони Румунії встановило, що у багатоповерхівку у Галаці влучив російський дрон "Герань-2".

Водночас військові стверджують, що не мали достатньо часу для перехоплення російського безпілотника.

За словами бригадного генерала Георге Максима, від моменту виявлення цілі до її падіння минуло лише чотири хвилини.

У НАТО вже засудили влучання дрона РФ в багатоповерхівку в Румунії, яка є членом Альянсу.

