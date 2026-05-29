Румунія просить НАТО прискорити постачання ППО через удар російського дрона

Румунія офіційно звернеться до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Рішення ухвалили після того, як російський безпілотник впав на житловий будинок у місті Галац.

Про це заявила міністрка закордонних справ Румунії Оана Тойу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO .

Падіння безпілотника та реакція НАТО

Як написало видання, російський дрон увійшов у повітряний простір Румунії в ніч на п'ятницю, 29 травня, і врізався у дах багатоквартирного будинку в Галаці, поблизу кордону з Україною.

Внаслідок інциденту спалахнула пожежа, двоє людей дістали незначні поранення. За даними Міноборони Румунії, безпілотник перетнув український повітряний простір, де РФ атакувала цивільні об'єкти.

Глава МЗС назвала подію "неприйнятним і відвертим порушенням нашого повітряного простору". Вона зазначила, що головнокомандувач НАТО генерал Алексус Грінкевич підтримав попередні пропозиції Бухареста щодо переміщення військової техніки, і тепер Румунія просить прискорити ці поставки.

Застосовувати статтю 4 договору НАТО про термінові консультації країна наразі не планує.

"У нас є підтвердження, що це російський безпілотник", - наголосила Оана Тойу.

Під час інциденту в повітря піднімали два винищувачі F-16, проте дрон не збили, оскільки загроза виникла над населеним пунктом.

Альянс наразі оцінює можливості оптимізації румунських систем ППО, що може включати передачу вітчизняної системи боротьби з БПЛА MEROPS під командування НАТО.

Тимчасовий прем'єр-міністр Румунії Ілліє Боложан уточнив, що у партнерів просять, зокрема, спеціалізовані радари для виявлення маловисотних цілей.

Дипломатичні санкції

Окрім військових запитів, Бухарест вдався до жорстких дипломатичних кроків - МЗС викликало посла Росії в Бухаресті, Румунія закриває генеральне консульство РФ у місті Констанца, генерального консула Росії буде вислано з країни.

Рішення підтвердив і президент Румунії Нікусор Дан.

У відповідь речниця МЗС РФ Марія Захарова вже встигла пригрозити Бухаресту "відповіддю", а заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв цинічно заявив, що країнам ЄС "потрібно замовкнути з цього питання".

Водночас у ЄС висловили обурення інцидентом - президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що агресія РФ "перетнула ще одну межу".