Румыния показала обломки дрона в Галаце и назвала единственного виновного в ударе

22:10 31.05.2026 Вс
2 мин
Технический отчет не оставил сомнений
aimg Валерия Абабина
Фото: Зашишки российскоро БПЛА "Герань-2" (facebook.com NicusorDan)

Президент Румынии Никушор Дан опубликовал обломки беспилотника, который в ночь на 29 мая попал в жилой многоквартирный дом в румынском городе Галац. По заключению государственных специалистов, это российский "Герань-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Румынии Никушора Дана.

Читайте также: Украина сбивает российские дроны, летящие в сторону Польши и Балтии, - Зеленский

По словам президента, вывод основывается на последовательном корпусе технических доказательств.

На найденных фрагментах обнаружили надпись кириллицей "Герань-2", а проанализированные электронные компоненты, навигационные системы, модули управления, двигатель и конструктивные элементы демонстрируют сходство вплоть до идентичности с другими "Геранями-2", которые ранее находили на территории Румынии и точно идентифицировали как изготовленные в России.

В отчете также отмечается, что производственная маркировка, технические надписи, конструктивные особенности и использованные материалы соответствуют тому же технологическому процессу, что и в беспилотниках "Герань-2", проанализированных за последние годы.

Фото: (facebook.com/NicusorDan)

Физико-химические анализы подтвердили наличие тех же типов материалов и топлива, которые неоднократно фиксировали в устройствах этой серии.

"Тот факт, что такое устройство попало в многоквартирный дом в Румынии, вызвав травмы и материальный ущерб, имеет особую серьезность, и единственным ответственным лицом является Россия", - заявил Никушор Дан.

Президент подчеркнул, что безопасность румынских граждан и целостность национальной территории являются фундаментальными обязательствами государства и будут защищаться решительно.

Результаты расследования Румыния передаст союзникам и компетентным структурам в рамках НАТО и Европейского Союза.

По словам Дана, страна будет продолжать действовать вместе с партнерами для укрепления безопасности на восточной границе Альянса и не будет игнорировать или преуменьшать значение ни одного инцидента, угрожающего жизни граждан, национальной безопасности или суверенитету.

Напомним, в ночь на 29 мая во время очередной атаки РФ по Украине российский беспилотник попал в крышу многоэтажки в Галаце - на 10-м этаже вспыхнул пожар, пострадали два человека.

Румынские военные объясняли, что не успели перехватить дрон: от обнаружения цели до ее падения прошло всего четыре минуты.

Инцидент осудили в НАТО, США и ЕС, а Бухарест обратился к Альянсу с просьбой ускорить поставки средств ПВО.

В ответ пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила Румынии "ответом", а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев цинично заявил, что странам ЕС "нужно замолчать" по этому вопросу.

