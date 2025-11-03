Румунія купила 18 F-16 за 1 євро у Нідерландів: навіщо їй ці літаки
Міністерство оборони Румунії підписало контракт із урядом Нідерландів на придбання 18 винищувачів F-16 Fighting Falcon разом із необхідним обладнанням.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на Facebook написав румунський міністр оборони Йонуц Муштяну.
За його словами, ці літаки використовуватимуться виключно для навчальних цілей на базі Європейського навчального центру F-16 у Фетешті. Центр уже став регіональним хабом підготовки пілотів для країн НАТО та партнерів альянсу.
За словами Муштяну, угода укладена за символічну ціну - всього 1 євро.
"Це розумна інвестиція в навчання, співпрацю та майбутнє", - наголосив він.
Нагадаємо, Румунія з державного бюджету покриє витрати на навчання українських пілотів на західних літаках F-16 на авіабазі Фетешть. Фінансування підготовки проводитиметься через Міністерство національної оборони країни (MApN).
F-16 для України
Нагадаємо, у 2023 році деякі країни-члени НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16, а також підготувати українських пілотів для цих винищувачів.
За даними видання Politico, Україна тисла на країни Європи та на США з метою активізації зусиль для підготовки пілотів ЗСУ на F-16, оскільки Київ не влаштовували темпи та обсяг підготовки українських пілотів на Заході.
А ось у травні цього року міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявляв, що Бельгія передасть Україні свої F-16 навіть раніше, ніж передбачалося. Однак нещодавно він сказав, що Бельгія зможе надати Україні додаткові винищувачі F-16 у кращому разі наступного року.
Це пов'язано з тим, що Бельгія лише нещодавно отримала винищувачі нового покоління F-35.
"Тепер вони мають стати оперативними - це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - зазначив голова Міноборони.