Коли Україна отримає F-16 від Бельгії: міністр оборони назвав терміни

Бельгія зможе надати Україні додаткові винищувачі F-16 у кращому разі наступного року.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми продовжуємо отримувати поставки за графіком: перші три F-35 (а не чотири) вже прибули. Тепер вони мають стати оперативними - це займе, гадаю, рік чи півтора. Коли ми отримаємо оперативну спроможність, ми зможемо передати наші F-16 Україні", - зазначив голова Міноборони. За його словами, процес розгортання F-35 безпосередньо пов'язаний із можливістю передати Україні F-16. "Це дуже важлива фаза, я завжди пояснюю це українцям. Як тільки ми зможемо - ми передамо. Але не забувайте, що наша країна має потужності DCA (Defensive Counter Air) і відіграє важливу роль у політиці ядерного стримування НАТО. Це наріжний камінь нашої доктрини", - додав Франкен.