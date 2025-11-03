ua en ru
Румыния купила 18 F-16 за 1 евро у Нидерландов: зачем ей эти самолеты

Румыния, Понедельник 03 ноября 2025 18:01
Румыния купила 18 F-16 за 1 евро у Нидерландов: зачем ей эти самолеты Фото: Йонуц Муштяну (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Румынии подписало контракт с правительством Нидерландов на приобретение 18 истребителей F-16 Fighting Falcon вместе с необходимым оборудованием.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на Facebook написал румынский министр обороны Йонуц Муштяну.

По его словам, эти самолеты будут использоваться исключительно для учебных целей на базе Европейского учебного центра F-16 в Фетеште. Центр уже стал региональным хабом подготовки пилотов для стран НАТО и партнеров альянса.

По словам Муштяну, соглашение заключено за символическую цену - всего 1 евро.

"Это разумная инвестиция в обучение, сотрудничество и будущее", - подчеркнул он.

Напомним, Румыния из государственного бюджета покроет расходы на обучение украинских пилотов на западных самолетах F-16 на авиабазе Фетешть. Финансирование подготовки будет проводиться через Министерство национальной обороны страны (MApN).

F-16 для Украины

Напомним, в 2023 году некоторые страны-члены НАТО решили передать Украине истребители F-16, а также подготовить украинских пилотов для этих истребителей.

По данным издания Politico, Украина давила на страны Европы и на США с целью активизации усилий для подготовки пилотов ВСУ на F-16, поскольку Киев не устраивали темпы и объем подготовки украинских пилотов на Западе.

А вот в мае этого года министр обороны Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия передаст Украине свои F-16 даже раньше, чем предполагалось. Однако недавно он сказал, что Бельгия сможет предоставить Украине дополнительные истребители F-16 в лучшем случае в следующем году.

Это связано с тем, что Бельгия только недавно получила истребители нового поколения F-35.

"Теперь они должны стать оперативными - это займет, думаю, год или полтора. Когда мы получим оперативную способность, мы сможем передать наши F-16 Украине", - отметил глава Минобороны.

