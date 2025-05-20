ua en ru
Вт, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

F-16 для України: Бельгія хоче передати винищувачі раніше, ніж очікувалося

Вівторок 20 травня 2025 13:27
UA EN RU
F-16 для України: Бельгія хоче передати винищувачі раніше, ніж очікувалося Фото: міністр оборони Бельгії Тео Франкен (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна може отримати від Бельгії винищувачі F-16 раніше, ніж планувалося.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Щодо F-16 - ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін. Думаю, це теж хороша новина", - сказав Франкен

Однак дату поставок він не уточнив. Він також заявив, що Бельгія буде «активною», коли йдеться про "коаліцію охочих".

"На рівні начальників генеральних штабів є робоча група, і вони працюють під керівництвом Великої Британії та Франції. Вони розробляють план і дуже тісно співпрацюють. Ми майже досягли мети. Тому я вважаю, що ситуація розвивається в правильному напрямку", - сказав він.

F-16 для України

Нагадаємо, що у 2023 році Україна разом із союзниками сформувала авіаційну коаліцію, яка має на меті передачу Україні винищувачів F-16. Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україні необхідно щонайменше 128 таких літаків.

У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерських країн. Перші літаки були передані Нідерландами та Данією/

Раніше повідомлялось, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

Окрім того Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до передачі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський: Україна готова до переговорів, але на столі мають бути реалістичні пропозиції
Зеленський: Україна готова до переговорів, але на столі мають бути реалістичні пропозиції
DAILY
Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Ця війна завершиться поразкою Росії — повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч