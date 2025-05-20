F-16 для України: Бельгія хоче передати винищувачі раніше, ніж очікувалося

Україна може отримати від Бельгії винищувачі F-16 раніше, ніж планувалося.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Щодо F-16 - ми вже є і залишимось у коаліції по F-16, і ми спробуємо поставити літаки навіть раніше за визначений термін. Думаю, це теж хороша новина", - сказав Франкен

Однак дату поставок він не уточнив. Він також заявив, що Бельгія буде «активною», коли йдеться про "коаліцію охочих".

"На рівні начальників генеральних штабів є робоча група, і вони працюють під керівництвом Великої Британії та Франції. Вони розробляють план і дуже тісно співпрацюють. Ми майже досягли мети. Тому я вважаю, що ситуація розвивається в правильному напрямку", - сказав він.

F-16 для України

Нагадаємо, що у 2023 році Україна разом із союзниками сформувала авіаційну коаліцію, яка має на меті передачу Україні винищувачів F-16. Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україні необхідно щонайменше 128 таких літаків.

У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерських країн. Перші літаки були передані Нідерландами та Данією/

Раніше повідомлялось, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.