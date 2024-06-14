Румунія оплатить витрати на навчання українських пілотів на F-16

Румунія з державного бюджету покриє витрати на навчання українських пілотів на західних літаках F-16 на авіабазі Фетешть. Фінансування підготовки проводитиметься через Міністерство національної оборони країни (MApN).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Profit.ro .

Румунське видання отримало у своє розпорядження відповідний проект постанови надзвичайного розпорядження.

"Витрати (...) призначені на оплату контрактів, необхідних для навчання українського персоналу, а також на проживання, харчування, транспортування, паливо, витрачене в процесі навчання, забезпечення спеціальним обладнанням та іншими супутніми товарами і послугами", - йдеться в документі.

Разом з тим у постанові не наводиться оцінка витрат на навчання. В ньому тільки вказується, що не потрібні кошти на додаток до тих, які вже затверджені для MApN через бюджет.

Румунський уряд минулої осені вніс у так звану "постанову про жорстку економію" кілька винятків із Закону про державні фінанси та Закону про фіскально-бюджетну відповідальність, щоб дозволити міністерству, зокрема "забезпечити основу для організації та функціонування пілотного навчального закладу для експлуатація літака F-16 (…)".

Також у документі йдеться, що враховуючи "делікатний характер" робіт і послуг, які необхідно укладати, а також "конфіденційний характер" діяльності, спрямованої на навчання українських кадрів, законодавство, що регулює публічні закупівлі "не може бути застосоване".

"Враховуючи невідкладність цієї діяльності, застосування законодавства, що регулює публічні закупівлі, може призвести до неможливості проведення навчання українських кадрів через регламентовані законодавством терміни та можливість оскарження процедур закупівель", - цитують ЗМІ пояснювальну записку до проекту.

F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році деякі країни-члени НАТО вирішили передати Україні винищувачі F-16, а також підготувати українських пілотів для цих винищувачів.

За даними видання Politico, Україна тисне на країни Європи та на США з метою активізації зусиль для підготовки пілотів ЗСУ на F-16, оскільки Київ не влаштовують темпи та обсяг підготовки українських пілотів на Заході.

Додамо, нещодавно прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен заявила про те, що літаки F-16 від її країни незабаром доставлять в Україну.

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