Румунія готова надати свої бази для гарантій миру в Україні, - прем’єр
Румунія може стати ключем до гарантій безпеки України. Країна готова надати свої військові бази союзникам по НАТО.
Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Calea Europeana.
Боложан підкреслив, що Румунія не буде направляти війська на територію України, але готова надавати свої бази для потреб союзників, включаючи США.
За словами прем'єра, з румунських аеродромів вже ведуть повітряне патрулювання, там проходять спільні навчання з НАТО.
Міністерство оборони країни додало, що країна братиме участь у всіх рішеннях союзників щодо гарантій безпеки для України, а її авіаційна інфраструктура є ключовим елементом східного флангу НАТО.
Зауважимо, що раніше британська газета The Times повідомила, що європейські країни закликають США розмістити в Румунії винищувачі F-35 в рамках гарантій безпеки для України.
Наразі ж там будують найбільшу авіабазу НАТО в Європі, яка повинна, за задумом союзників, стримувати Росію.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, що 18 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, а також із головою Єврокомісії та генеральним секретарем НАТО. Центральною темою перемовин стали майбутні гарантії безпеки для України.
Обговорювалося створення механізму, який частково відображав би принципи п’ятої статті Північноатлантичного договору, але без прямого членства України в Альянсі.
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати долучаться до системи гарантій, однак наголосив, що ключове навантаження повинні взяти на себе європейські партнери. Водночас він виключив можливість відправлення американських військ на українську територію.
Володимир Зеленський після переговорів заявив, що сторони планують узгодити деталі протягом десяти днів.
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, у свою чергу, представила пропозицію щодо колективних гарантій безпеки для України, які не передбачають вступу до НАТО.
Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що Москва погодилася б на такий механізм лише за умови участі Китаю. Проте Зеленський відкинув цей варіант, наголосивши, що гарантії можуть надавати тільки ті держави, які реально підтримують Україну.
Ба більше, Росія навіть запропонувала стати одним із гарантів безпеки України. Однак Білий дім висміяв таку ідею.