Румыния готова предоставить свои базы для гарантий мира в Украине, - премьер
Румыния может стать ключом к гарантиям безопасности Украины. Страна готова предоставить свои военные базы союзникам по НАТО.
Об этом заявил премьер-министр Румынии Илие Боложан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Calea Europeana.
Боложан подчеркнул, что Румыния не будет направлять войска на территорию Украины, но готова предоставлять свои базы для нужд союзников, включая США.
По словам премьера, с румынских аэродромов уже ведут воздушное патрулирование, там проходят совместные учения с НАТО.
Министерство обороны страны добавило, что страна будет участвовать во всех решениях союзников по гарантиям безопасности для Украины, а ее авиационная инфраструктура является ключевым элементом восточного фланга НАТО.
Заметим, что ранее британская газета The Times сообщила, что европейские страны призывают США разместить в Румынии истребители F-35 в рамках гарантий безопасности для Украины.
Сейчас же там строят крупнейшую авиабазу НАТО в Европе, которая должна, по замыслу союзников, сдерживать Россию.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, что 18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Финляндии, а также с председателем Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Центральной темой переговоров стали будущие гарантии безопасности для Украины.
Обсуждалось создание механизма, который частично отражал бы принципы пятой статьи Североатлантического договора, но без прямого членства Украины в Альянсе.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты присоединятся к системе гарантий, однако подчеркнул, что ключевую нагрузку должны взять на себя европейские партнеры. В то же время он исключил возможность отправки американских войск на украинскую территорию.
Владимир Зеленский после переговоров заявил, что стороны планируют согласовать детали в течение десяти дней.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, в свою очередь, представила предложение по коллективным гарантиям безопасности для Украины, которые не предусматривают вступления в НАТО.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва согласилась бы на такой механизм только при условии участия Китая. Однако Зеленский отверг этот вариант, отметив, что гарантии могут предоставлять только те государства, которые реально поддерживают Украину.
Более того, Россия даже предложила стать одним из гарантов безопасности Украины. Однако Белый дом высмеял такую идею.