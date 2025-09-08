Румунія, Чехія та Угорщина ліквідували білоруську розвідувальну мережу в Європі

За даними відомства, мережу в Європі організував Комітет державної безпеки Білорусі з метою вербування агентів та збору розвідданих. Європейські спецслужби викрили членів мережі та співробітників КДБ, серед яких, зокрема, був колишній заступник молдовської розвідки (SIS), який мав передавати КДБ секретну інформацію.

У Службі безпеки та інформації Чехії кажуть, що білорусам вдалося побудувати агентську мережу, "перш за все, завдяки можливості вільно пересуватися Європою".

Окрім того, у Міністерстві закордонних справ Чехії повідомили, що оголосили працівника посольства Білорусі, який працює на КДБ, персоною нон грата.

"Ми не потерпимо зловживання дипломатичним прикриттям для діяльності спецслужб", - зазначили у відомстві.