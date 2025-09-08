Румыния, Чехия и Венгрия ликвидировали белорусскую разведывательную сеть в Европе

Спецслужбы Румынии, Чехии и Венгрии ликвидировали белорусскую разведывательную сеть, действовавшую в Европе. Кроме того, Прага высылает одного работника белорусского посольства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу чешской Службы безопасности и информации.
По данным ведомства, сеть в Европе организовал Комитет государственной безопасности Беларуси с целью вербовки агентов и сбора разведданных. Европейские спецслужбы разоблачили членов сети и сотрудников КГБ, среди которых, в частности, был бывший заместитель молдавской разведки (SIS), который должен был передавать КГБ секретную информацию.
В Службе безопасности и информации Чехии говорят, что белорусам удалось построить агентскую сеть, "прежде всего, благодаря возможности свободно передвигаться по Европе".
Кроме того, в Министерстве иностранных дел Чехии сообщили, что объявили работника посольства Беларуси, который работает на КГБ, персоной нон грата.
"Мы не потерпим злоупотребления дипломатическим прикрытием для деятельности спецслужб", - отметили в ведомстве.
Напомним, совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025" состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года. По официальным данным, в маневрах ожидается участие более 13 тысяч военнослужащих.
Кремль и Минск уверяют, что учения носят исключительно оборонительный характер и не несут угрозы для других государств.
В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский предупредил, что под прикрытием этих маневров может происходить скрытое формирование наступательных группировок войск.
Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов предупреждал, что с первых дней российско-белорусских учений "Запад-2025" будет идти сильное информационное нагнетание.
Также в ГПСУ не исключают провокаций во время учений "Запад-2025".