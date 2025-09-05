ua en ru
У ДПСУ не виключають провокацій під час російських навчань "Захід-2025"

П'ятниця 05 вересня 2025 13:56
У ДПСУ не виключають провокацій під час російських навчань "Захід-2025" Ілюстративне фото: російські навчання (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російські навчання "Захід-2025", які плануються за участю Білорусі, можуть супроводжуватися провокаціями.

Як передає РБК-Україна, про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз, якщо говорити про те, що ми фіксуємо поряд нашого кордону, то якогось нарощення угрупувань на території Білорусі у напрямку нашого кордону немає. І ситуація безпосередньо по лінії кордону, на щастя, не змінилася", - пояснив Демченко.

Він підкреслив, що сама присутність російських військ у Білорусі становить загрозу, і Україна не може дозволити собі розслабитися.

"Білорусь продовжує підтримувати Росію, а, власне, якщо говорити про дії країни-терористки, то не виключається і провокації, і треба розуміти, що інформаційний вплив під час цих навчань буде присутнім для того, щоб нагнітати ситуацію", - зазначив речник ДПСУ.

Як додав Демченко, одним із завдань таких дій може стати спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.

Російсько-білоруські навчання "Захід-2025"

Російсько-білоруські навчання "Захід-2025" пройдуть у вересні. Активна фаза маневрів запланована на 12-16 вересня, до них залучать понад 13 тисяч військовослужбовців.

За офіційною версією Москви та Мінська, навчання мають на меті перевірку готовності до "гарантування безпеки" та "відбиття можливої агресії".

У Генштабі Німеччини вже відреагували, підкресливши, що не бачать ознак підготовки до нападу під прикриттям навчань, але водночас запевнили: "Ми будемо напоготові - не лише німецькі війська, а й НАТО".

Водночас в Україні попереджають про інші ризики. Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що з перших днів "Захід-2025" супроводжуватиметься масштабним інформаційним нагнітанням, більшість вкидів походить саме з Росії.

Своєю чергою, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що росіяни активно "качатимуть" тему навчань у інформаційному просторі.

