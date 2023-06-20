Руку буде відтято. Путін має отримати чіткий сигнал, якщо потягнеться до ядерної зброї, - Подоляк

Він зазначив, що наявність чи відсутність ядерної зброї у РФ не є змінною, яка впливає на загальне рівняння цієї війни. Водночас ядерні погрози жодним чином не мають впливати на рішення українців про свій захист і на рішення партнерів про нашу підтримку.

"Якщо хтось вважає, що наявність ЯЗ має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? "Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе"? Отримаємо ядерну гонку 2.0 і знову посунемо стрілку на годиннику Судного дня", - написав радник керівника ОП.

Водночас, за словами Подоляка, кожного разу Путін має отримувати чіткий сигнал з усіх частин земної кулі: щойно російська рука потягнеться до ящика Пандори, її буде без зволікань відтято.

Путін вирішив розмістити "ядерну зброю" в Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва має передати Мінську ракетний комплекс "Іскандер-М", що здатний запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Путін заявив, що вже доставив перші ядерні заряди в Білорусь. При цьому Україна не має доказів розміщення зброї.

Реакція

Тільки вчора президент США Джо Байден сказав, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

При цьому у ГУР заявили, що ядерна загроза з боку РФ гіпотетично існує завжди. Наразі не можна говорити про підвищений ризик застосування такого озброєння проти України.

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