Байден назвав реальною загрозу застосування Путіним тактичної ядерної зброї

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Коли я був тут близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден групі донорів у Каліфорнії у понеділок.

У суботу Байден назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою першу тактичну ядерну зброю в Білорусі, "абсолютно безвідповідальною".

Тактична ядерна зброя у Білорусі

Минулого тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російське тактичні боєголовки, деякі з яких утричі потужніші за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

Розгортання - перше переміщення Росією таких боєголовок, менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яку можна було б використовувати на полі бою, за межами Росії після розпаду Радянського Союзу.

Сполучені Штати заявили, що не мають наміру змінювати свою позицію щодо стратегічних ядерних озброєнь у відповідь на розгортання, і не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

За розгортанням російських сил уважно стежать Сполучені Штати та їхні союзники, а також Китай, який неодноразово застерігав від використання ядерної зброї у війні проти України.

Росія та Білорусь, які є близькими союзниками з війни проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі. Російський президент Володимир Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня.