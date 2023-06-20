Чи є ризик застосування Росією ядерної зброї: що кажуть у ГУР

Ядерна загроза з боку Росії гіпотетично існує завжди. Але зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування такого озброєння проти України.

Він зазначив, що так звана Російська Федерація - це держава-терорист, яка вже неодноразово вчиняла різноманітні терористичні акти, воєнні злочини й зокрема займалася ядерним шантажем.

"Путінська Росія - це держава-терорист, яка володіє ядерною зброєю - стратегічною і тактичною. І гіпотетично загроза на цьому напрямку завжди існує. Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації і підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою Російською Федерацією проти України", - сказав Юсов.

Цьому, за його словами, є багато пояснень. Зокрема подібний крок нічого б особливо не змінив для окупантів на полі бою, уточнив співрозмовник. Але натомість застосування ядерної зброї призвело б до краху режиму Путіна і до його остаточної поразки, адже реакція світу була б просто шаленою.

"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", - пояснив представник ГУР.

Байден вважає "реальною" загрозу застосування Путіним ядерної зброї

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден сказав, що загроза використання диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

З такою заявою президент він виступив вчора під час зустрічі з групою донорів у Каліфорнії.

"Коли я був тут (у Каліфорнії - ред.) близько двох років тому і говорив, що турбуюсь про висихання річки Колорадо, всі дивилися на мене як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що турбуюся про те, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Це реально", - сказав Байден.

Путін вирішив розмістити "ядерку" в Білорусі

Варто додати, що ще в березні Путін заявляв про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Буцімто він це зробить на прохання самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

У Кремлі заявили, що 1 липня 2023-го закінчиться будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. Після чого у Мінську було підписано договір про те, як саме Білорусь зберігатиме російську нестратегічну ядерну зброю.

Вже в червні Путін сказав, що це сховище нібито "на фінальній стадії будівництва, а ж "боєголовки перемістять до Білорусі 7-8 липня".

Днями глава Кремля стверджував, що переміщення "ядерки" вже розпочалося і перша ядерна зброя вже перебуває на території Білорусі. При цьому популярна моніторингова група "Беларускі Гаюн" інформує, що фактів такого переміщення не спостерігається.

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