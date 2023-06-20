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Рука будет отсечена. Путин должен получить четкий сигнал, если потянется к ядерному оружию, - Подоляк

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин должен понять неотвратимость наказания в случае попытки применения ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Он отметил, что наличие или отсутствие ядерного оружия у РФ не является переменным, влияющим на общее уравнение этой войны. В то же время ядерные угрозы никак не должны влиять на решение украинцев о своей защите и на решение партнеров о нашей поддержке.

"Если кто-то считает, что наличие ЯО должно служить толчком к капитуляции, подумайте: какой сигнал это дает остальному миру? "Международное право не работает, никто вас не защитит, полагайтесь только на себя"? Получим ядерную гонку 2.0 и снова сдвинем стрелку на часах Судный день", - написал советник руководителя ОП.

В то же время, по словам Подоляка, каждый раз Путин должен получать четкий сигнал из всех частей земного шара: как только российская рука потянется к ящику Пандоры, она будет без промедления отсечена.

Путин решил разместить "ядерное оружие" в Беларуси

В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва должна передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", который способен запускать ракеты с ядерной боеголовкой.

Путин заявил, что уже доставил первые ядерные заряды в Беларусь. При этом у Украины нет доказательств размещения оружия.

Реакция

Только вчера президент США Джо Байден сказал, что угроза использования диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является "реальной".

При этом в ГУР заявили, что ядерная угроза со стороны РФ гипотетически существует всегда. На данный момент нельзя говорить о повышенном риске применения такого вооружения против Украины.

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Ядерное оружиеМихаил ПодолякРоссийская ФедерацияВойна России против Украины