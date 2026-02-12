Рух поїздів після обстрілів: в яких областях УЗ змінила рейси та запустила автобуси

Попри масований ворожий обстріл цієї ночі, рух поїздів в Україні триває. Водночас у деяких областях можливі точкові зміни рейсів і навіть автобусні трансфери.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Згідно з оперативною інформацією компанії станом на 12 лютого, після важкої ночі з масованим обстрілом рух поїздів триває.
Водночас українцям повідомили, що у кількох регіонах були тимчасові зупинки - там, де моніторингові групи УЗ фіксували загрозу.
"Це спричинило контрольовані затримки - до години", - пояснили в "Укрзалізниці".
Зазначається, що попри всі ризики, рух із урахуванням безпекової ситуації в регіонах продовжують.
"У цей же час у Києві продовжують працювати 55 залізничних бригад, щоб як найшвидше повернути тепло у домівки киян", - додали у прес-службі компанії.
У Сумській та Чернігівській областях, за інформацією "Укрзалізниці", можливі точкові зміни:
Уточнюється, що станом на зараз:
Крім того, на Чернігівщині тимчасово призупинено рейси "Сновськ - Бахмач" і у зворотному напрямку.
У Харківській області ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" залишається, як і раніше, у зоні підвищеної небезпеки.
"Пасажирів на цьому напрямку перевозимо автобусним об'їздом - стиковку забезпечено", - нагадали в УЗ.
У Запорізькому регіоні, згідно з інформацією "Укрзалізниці", зберігається посилений контроль безпекової обстановки.
Громадянам пояснили, що залежно від ситуації застосовують:
При цьому пасажирів просять орієнтуватися на вказівки:
Насамкінець в УЗ окремо подякували БФ "Проліска" - за підтримку автобусних перевезень на запорізькому та краматорському напрямках, а також допомогу в евакуації цивільних з Донецької області до евакорейсів на Харківщині.
Уточнюється, що команда фонду під час трансферів координує посадку та реєстрацію пасажирів.
"Рух триває. Безпека - перш за все", - підсумували в "Укрзалізниці".
