Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки

Сьогодні 12 лютого, у низці областей України почали запроваджувати екстрені відключення світла після нової атаки РФ. В інших регіонах застосовують графіки погодинних обмежень.

РБК-Україна зібрало, як будуть вимикати світло у кожній з областей країни.

Що заявляють у Міненерго

Як повідомили у Міністерстві енергетики, вночі російські війська здійснили масований обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Унаслідок атаки без електропостачання залишилися споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, а також у столиці. Крім того, зафіксовані перебої з теплопостачанням у Києві та Дніпрі.

Наразі по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості та бізнесу застосовуються обмеження потужності. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах були запроваджені аварійні відключення.

У Міненерго зазначили, що ліквідація наслідків масованих атак триває. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання та стабілізувати енергопостачання.

Де вимикають аварійно

Станом на 10:00 аварійні відключення введено у Сумській, Харківській, Дніпропетровський та Кіровоградській областях.

Оновлено о 10:46

За інформацією ДТЕК, у Дніпропетровській області скасували екстрені відключення. Наразі регіон повертається до планових графіків подачі електроенергії.

Графіки відключень світла по областях

Київ

За даними ДТЕК, у столиці 107 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки РФ.

"І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики", - йдеться у повідомленні.

В Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла, для інших мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки.

Київська область

Одеська область

Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають екстрені відключення.

Миколаївська область

Графік відключення світла на Миколаївщині 12 лютого:

1.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 00:00

1.2 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30

2.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00

2.2 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00

3.1 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30

3.2 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00

4.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30

4.2 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 22:30

5.1 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00

5.2 - 06:30 - 12:00; 15:30 - 22:30

6.1 - 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00

6.2 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Житомирська область

Графік відключення світла на Житомирщині 12 лютого:

Черга 1.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Черга 1.2: 2:00-4:00, 7:00-13:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Черга 2.1: 0:00-2:00, 4:00-9:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Черга 2.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-17:00, 19:00-23:00

Черга 3.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Черга 3.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00

Черга 4.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 17:00-23:00

Черга 4.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 9:00-15:00, 19:00-23:00

Черга 5.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 13:00-19:00, 23:00-24:00

Черга 5.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-22:00, 23:00-24:00

Черга 6.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Черга 6.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 12 лютого 2026 року

з 00:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

з 08:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг.

з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

Черкаська область

Графік відключення світла на Черкащині 12 лютого:

1.1: 01:30 — 04:30, 07:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:30

1.2: 02:30 — 05:30, 08:00 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 23:30

2.1: 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 09:30 — 13:00, 15:30 — 19:00, 21:30 — 00:00

2.2: 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 20:00, 23:00 — 00:00

3.1: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:30 — 15:00, 17:30 — 21:00

3.2: 00:00 — 01:30, 04:30 — 07:30, 10:00 — 13:30, 16:00 — 19:30, 22:30 — 00:00

4.1: 00:00 — 00:30, 03:30 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 00:00

4.2: 00:30 — 03:30, 06:30 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:00 — 21:30

5.1: 00:00 — 02:30, 05:00 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:00 — 20:30, 23:30 — 00:00

5.2: 03:00 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 24:00

6.1: 02:00 — 05:00, 07:30 — 11:00, 13:30 — 17:00, 19:30 — 23:00

6.2: 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, 18:30 — 22:00

Чернігівська область

Хмельницька область

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" збільшено обсяг відключень на 12 лютого:

підчерга 1.1. - відключення триватиме до 02:00;

підчерга 2.1. - відключення триватиме до 01:00.



Львівська область

Івано-Франківська область

За даними "Прикарпаттяобленерго", в Івано-Франківській області сьогодні будуть діяти наступні графіки відключення світла:

Закарпатська область

Тернопільська область

Згідно вказівки НЕК "Укренерго" сьогодні зранку змінено кількість черг, які підлягають відключенню, але графік поки що не опублікували.

Чернівецька область

Волинська область Рівненська область Графік відключення світла на Рівненщині 12 лютого: підчерга 1.1 02.00-06.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00

підчерга 1.2 02.00-06.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00

підчерга 2.1 00.00-02.00, 06.00-10.00, 12.00-16.00, 20.00-00.00

підчерга 2.2 00.00-02.00, 06.00-10.00, 12.00-16.00, 20.00-00.00

підчерга 3.1 00.00-04.00, 08.00-12.00, 16.00-20.00

підчерга 3.2 00.00-04.00, 08.00-12.00, 16.00-20.00

підчерга 4.1 00.00-04.00, 07.00-11.00, 20.00-00.00

підчерга 4.2 00.00-04.00, 15.00-18.00, 20.00-00.00

підчерга 5.1 04.00-08.00, 12.00-16.00, 18.00-22.00

підчерга 5.2 04.00-08.00, 12.00-16.00, 18.00-22.00

підчерга 6.1 04.00-08.00, 10.00-14.00, 16.00-20.00

підчерга 6.2 04.00-08.00, 10.00-14.00, 16.00-20.00



