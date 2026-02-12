ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки

Четвер 12 лютого 2026 10:46
UA EN RU
Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні 12 лютого, у низці областей України почали запроваджувати екстрені відключення світла після нової атаки РФ. В інших регіонах застосовують графіки погодинних обмежень.

РБК-Україна зібрало, як будуть вимикати світло у кожній з областей країни.

Читайте також: Руїни на енергооб'єкті, серед поранених - немовля: все про атаку на Київ, Дніпро та Одесу

Що заявляють у Міненерго

Як повідомили у Міністерстві енергетики, вночі російські війська здійснили масований обстріл об’єктів енергетичної інфраструктури України.

Унаслідок атаки без електропостачання залишилися споживачі в Одеській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях, а також у столиці. Крім того, зафіксовані перебої з теплопостачанням у Києві та Дніпрі.

Наразі по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості та бізнесу застосовуються обмеження потужності. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах були запроваджені аварійні відключення.

У Міненерго зазначили, що ліквідація наслідків масованих атак триває. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання та стабілізувати енергопостачання.

Де вимикають аварійно

Станом на 10:00 аварійні відключення введено у Сумській, Харківській, Дніпропетровський та Кіровоградській областях.

Оновлено о 10:46

За інформацією ДТЕК, у Дніпропетровській області скасували екстрені відключення. Наразі регіон повертається до планових графіків подачі електроенергії.

Графіки відключень світла по областях

Київ

За даними ДТЕК, у столиці 107 000 родин тимчасово без світла після масованої атаки РФ.

"І ще одна важка ніч для енергетики. Через масовану атаку частина будинків у Деснянському районі залишилась без електрики", - йдеться у повідомленні.

В Деснянському районі столиці діють екстрені відключення світла, для інших мешканців Києва застосовуються тимчасові графіки.

Київська область

Одеська область

Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають екстрені відключення.

Миколаївська область

Графік відключення світла на Миколаївщині 12 лютого:

1.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 00:00
1.2 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30
2.1 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00; 22:30 - 00:00
2.2 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00
3.1 - 01:30 - 08:30; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30
3.2 - 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 19:00 - 00:00
4.1 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 15:30; 19:00 - 22:30
4.2 - 01:30 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 22:30
5.1 - 00:00 - 05:00; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00
5.2 - 06:30 - 12:00; 15:30 - 22:30
6.1 - 05:00 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00
6.2 - 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
  • 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
  • 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Житомирська область

Графік відключення світла на Житомирщині 12 лютого:

  • Черга 1.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00
  • Черга 1.2: 2:00-4:00, 7:00-13:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00
  • Черга 2.1: 0:00-2:00, 4:00-9:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00
  • Черга 2.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-17:00, 19:00-23:00
  • Черга 3.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00
  • Черга 3.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 19:00-23:00
  • Черга 4.1: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 11:00-15:00, 17:00-23:00
  • Черга 4.2: 0:00-2:00, 4:00-7:00, 9:00-15:00, 19:00-23:00
  • Черга 5.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 13:00-19:00, 23:00-24:00
  • Черга 5.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-22:00, 23:00-24:00
  • Черга 6.1: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00
  • Черга 6.2: 2:00-4:00, 7:00-11:00, 15:00-19:00, 23:00-24:00

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 12 лютого 2026 року

  • з 00:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.
  • з 08:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4.5 черг.
  • з 22:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.

Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атакиЧеркаська область

Графік відключення світла на Черкащині 12 лютого:

  • 1.1: 01:30 — 04:30, 07:00 — 10:30, 13:00 — 16:30, 19:00 — 22:30
  • 1.2: 02:30 — 05:30, 08:00 — 11:30, 14:00 — 17:30, 20:00 — 23:30
  • 2.1: 00:00 — 01:00, 04:00 — 07:00, 09:30 — 13:00, 15:30 — 19:00, 21:30 — 00:00
  • 2.2: 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:30 — 14:00, 16:30 — 20:00, 23:00 — 00:00
  • 3.1: 00:00 — 03:00, 06:00 — 09:00, 11:30 — 15:00, 17:30 — 21:00
  • 3.2: 00:00 — 01:30, 04:30 — 07:30, 10:00 — 13:30, 16:00 — 19:30, 22:30 — 00:00
  • 4.1: 00:00 — 00:30, 03:30 — 06:30, 09:00 — 12:30, 15:00 — 18:30, 21:00 — 00:00
  • 4.2: 00:30 — 03:30, 06:30 — 09:30, 12:00 — 15:30, 18:00 — 21:30
  • 5.1: 00:00 — 02:30, 05:00 — 08:30, 11:00 — 14:30, 17:00 — 20:30, 23:30 — 00:00
  • 5.2: 03:00 — 06:00, 08:30 — 12:00, 14:30 — 18:00, 20:30 — 24:00
  • 6.1: 02:00 — 05:00, 07:30 — 11:00, 13:30 — 17:00, 19:30 — 23:00
  • 6.2: 01:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:30 — 16:00, 18:30 — 22:00

Чернігівська область

Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки

Хмельницька область

Відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" збільшено обсяг відключень на 12 лютого:

  • підчерга 1.1. - відключення триватиме до 02:00;
  • підчерга 2.1. - відключення триватиме до 01:00.
  • Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки

Львівська область

Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки

Івано-Франківська область

За даними "Прикарпаттяобленерго", в Івано-Франківській області сьогодні будуть діяти наступні графіки відключення світла:

Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки

Закарпатська область

Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки

Тернопільська область

Згідно вказівки НЕК "Укренерго" сьогодні зранку змінено кількість черг, які підлягають відключенню, але графік поки що не опублікували.

Чернівецька область

Волинська область

Світло зникає не за графіком: де в Україні аварійні відключення після атаки

Рівненська область

Графік відключення світла на Рівненщині 12 лютого:

  • підчерга 1.1 02.00-06.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00
  • підчерга 1.2 02.00-06.00, 08.00-12.00, 14.00-18.00
  • підчерга 2.1 00.00-02.00, 06.00-10.00, 12.00-16.00, 20.00-00.00
  • підчерга 2.2 00.00-02.00, 06.00-10.00, 12.00-16.00, 20.00-00.00
  • підчерга 3.1 00.00-04.00, 08.00-12.00, 16.00-20.00
  • підчерга 3.2 00.00-04.00, 08.00-12.00, 16.00-20.00
  • підчерга 4.1 00.00-04.00, 07.00-11.00, 20.00-00.00
  • підчерга 4.2 00.00-04.00, 15.00-18.00, 20.00-00.00
  • підчерга 5.1 04.00-08.00, 12.00-16.00, 18.00-22.00
  • підчерга 5.2 04.00-08.00, 12.00-16.00, 18.00-22.00
  • підчерга 6.1 04.00-08.00, 10.00-14.00, 16.00-20.00
  • підчерга 6.2 04.00-08.00, 10.00-14.00, 16.00-20.00


Обстріл України 12 лютого

Нагадаємо, сьогодні вночі армія РФ завдала нового комбінованованого удару по кількох регіонах України. Головною ціллю росіян була енергетика. У Києві знову тисячі будинків залишились без світла і тепла.

Також російські війська вдарили по одному з енергооб’єктів в Одесі. Є перебої з електро й водопостачанням. Енергетики працюють на місцях, щоб відновити пошкоджене обладнання.

Повітряні сили прозвітували, що знешкодили 15 з 24 балістичних ракет та 197 з 219 дронів. Також збили єдину запущену керовану авіаційну ракету Х-59.

Більше подробиць про наслідки нічної атаки росіян на Україну – у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Війна в Україні Вимкнення світла Блекаут
Новини
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Без тепла у Києві вже 3700 будинків, а понад 100 тисяч родин не мають світла (список районів)
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ