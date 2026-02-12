RU

Общество Образование Деньги Изменения

Движение поездов после обстрелов: в каких областях УЗ изменила рейсы и запустила автобусы

Пассажирам рассказали о движении поездов после вражеского массированного обстрела (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Несмотря на массированный вражеский обстрел этой ночью, движение поездов в Украине продолжается. В то же время в некоторых областях возможны точечные изменения рейсов и даже автобусные трансферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Читайте также: Руины на энергообъекте, среди раненых - младенец: все об атаке на Киев, Днепр и Одессу

Движение поездов после массированного обстрела

Согласно оперативной информации компании по состоянию на 12 февраля, после тяжелой ночи с массированным обстрелом движение поездов продолжается.

В то же время украинцам сообщили, что в нескольких регионах были временные остановки - там, где мониторинговые группы УЗ фиксировали угрозу.

"Это повлекло контролируемые задержки - до часа", - объяснили в "Укрзализныце".

Отмечается, что несмотря на все риски, движение с учетом ситуации с безопасностью в регионах продолжают.

"В это же время в Киеве продолжают работать 55 железнодорожных бригад, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома киевлян", - добавили в пресс-службе компании.

Сумская и Черниговская области

В Сумской и Черниговской областях, по информации "Укрзализныци", возможны точечные изменения:

  • в пригородном сообщении;
  • в региональном сообщении.

Уточняется, что по состоянию на сейчас:

  • региональные поезда курсируют до/из Конотопа;
  • пригородные поезда - до/со станции "Кролевец".

Кроме того, на Черниговщине временно приостановлены рейсы "Сновск - Бахмач" и в обратном направлении.

Харьковская область

В Харьковской области участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" остается по-прежнему в зоне повышенной опасности.

"Пассажиров на этом направлении перевозим автобусным объездом - стыковка обеспечена", - напомнили в УЗ.

Запорожская область

В Запорожском регионе, согласно информации "Укрзализныци", сохраняется усиленный контроль безопасности обстановки.

Гражданам объяснили, что в зависимости от ситуации применяют:

  • либо пропуск поездов;
  • либо автобусные трансферы.

При этом пассажиров просят ориентироваться на указания:

  • поездных бригад;
  • работников вокзалов.

Кто помогает УЗ с эвакуацией

Напоследок в УЗ отдельно поблагодарили БФ "Пролиска" - за поддержку автобусных перевозок на запорожском и краматорском направлениях, а также помощь в эвакуации гражданских из Донецкой области к эвакорейсам на Харьковщине.

Уточняется, что команда фонда во время трансферов координирует посадку и регистрацию пассажиров.

"Движение продолжается. Безопасность - прежде всего", - подытожили в "Укрзализныце".

Оперативная информация о движении поездов 12 февраля (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине свет сегодня исчезает не по графику (из-за аварийных отключений после атаки).

Кроме того, мы сообщали, что "Укрзализныця" готовит новые тарифы - для некоторых вагонов билеты подорожают, а для других цена не изменится.

Читайте также, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.

УкрзализныцяОбстрел КиеваИнфраструктураАтака дроновАвтобусыПоездаПутешествияРакетная атакаПоезда