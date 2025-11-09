Рух опору знищив 4 обʼєкти військової логістики РФ у Волоґді та Башкортостані

Нагадаємо, ми писали, що наприкінці жовтня партизани ГУР провели серію диверсійних операцій у РФ, знищивши одразу кілька веж стільникового зв’язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів.

Крім цього, раніше партизани пробрались у ряди ворожої армії та допомогли вивести з ладу російський "Панцир-С1" у Херсонській області.

Партизани також провели розвідку стратегічного об’єкта Росії – 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у Брянську.

А от партизани із 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ допомогли зірвати ворожий наступ під Вовчанськом. Ці відомості дозволили Силам оборони України заздалегідь підготувати оборону та завдати попереджувальних ударів по ворожих позиціях.

Як ми повідомляли раніше, агенти "Атеш" в одній із військових частин у районі Бердянська знищили дві одиниці військової техніки: бензовоз та УАЗ.