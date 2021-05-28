Рудык рассказала, при каком условии можно остановить запуск "Северного потока-2"

По ее словам, вызывает удивление заявление президента о том, что Украина и США имеют одинаковое понимание ситуации вокруг запуска "Северного потока-2", учитывая отказ США накладывать санкции на компании оператора газопровода. Ведь именно из-за отсутствия внешнеполитической работы в этом направлении, сегодня Украина не имеет поддержки от стран-партнеров.

"Власть должна была держать этот вопрос в фокусе международных переговоров с США и Германией. Эта задача не выполнена. В то же время со стороны парламента мы постараемся убедить коллег в Конгрессе США, в конце концов, поддержать санкции против "Северного потока-2". В частности, на прошлой неделе фракция "Голос" вместе с коллегами обратились к Конгрессу США с этим призывом", - заявила Кира Рудык.

На протяжении последних двух лет украинские дипломаты должны были вести системную работу по противодействию "Северному потоку-2", как в переговорах с США, так и со странами Европы, подчеркнула депутат.

"Необходимо сформировать коалицию государств, которая бы имела одинаковую позицию и единым фронтом противодействовала "Северному потоку-2". Это огромная работа, которая к сожалению, пока остановлена. Зато власть не может сказать, как будет действовать в случае запуска газопровода", - добавила парламентарий.

Она также отметила, что в случае ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию, Украина будет терять около 1,5 миллиардов долларов в год. Кроме экономической и энергетической угроз, запуск газопровода несет и прямую опасность Украине из-за риска усиления агрессии со стороны России.

"Наличие газотранспортной системы, через которую сейчас идет российский газ - последний "бронежилет" Украины. Поэтому мы должны сделать все, чтобы не допустить запуска "Северного потока-2", - резюмировала она.