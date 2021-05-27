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Минобороны Польши выразило разочарование о решениях США по "Северному потоку-2"

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Польша, Четверг 27 мая 2021 04:17
Минобороны Польши выразило разочарование о решениях США по "Северному потоку-2" Фото: Польша недовольна заявлениями США о "Северном потоке-2" (nord-stream2.com)
Автор: Наталья Скороход

В Польше разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Об этом сообщает Польское радио.

В среду, 26 мая, министру обороны Польши задали вопрос о его отношении к заявлению президента США Джо Байдена касательно санкций по "Северному потоку-2". Блащак ответил, что разочарован словами Байдена о том, что не будет санкций на строительство газопровода.

"Я разочарован этими словами, потому что президент Байден, с одной стороны, говорит, что не будет вводить санкции, а с другой, говорит, что он против строительства газопровода, это не бизнес-проект, а политический. Так что здесь есть некоторая нестыковка", - ответил глава Минобороны Польщи.

Как известно, на этой неделе Джо Байден заявил, что "санкции против Nord Stream 2 будут контрпродуктивными". В то же время он добавил, что был против проекта германо-российского газопровода "с самого начала" и добавил, что союзники США в Европе "очень хорошо знают его позицию по этому поводу".

Напомним, ранее в Польше выразили опасения по "Северному потоку-2". Там опасаются, что газопровод станет инструментом шантажа для всей Европы.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США выступили против заявления Байдена о санкциях по "Северному потоку-2". Там надеются, что газопровод не будет достроен.

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