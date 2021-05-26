Байден считает непродуктивными санкции против Nord Stream. В Конгрессе выступили с критикой

Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится, "потому что он почти завершен". Введение серьезных санкций против проекта, по мнению президента, сейчас было бы "контрпродуктивным" для отношений с Европой.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.

В частности, многие конгрессмены-республиканцы выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил в Twitter, что президенту России Владимиру Путину следует поблагодарить американского коллегу за возможность достроить газопровод "Северный поток-2".

Круз призвал репортеров спросить у представителей Белого дома, не был ли отказ от санкций против оператора строительства газопровода Nord Stream AG предварительным условием для предстоящей встречи президентов Байдена и Путина в Женеве. Он также задался вопросом, поблагодарит ли российский лидер главу США за "многомиллиардный подарок" во время саммита.