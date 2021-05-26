ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден считает непродуктивными санкции против Nord Stream. В Конгрессе выступили с критикой

Новина українською →
Вашингтон, Среда 26 мая 2021 01:38
Байден считает непродуктивными санкции против Nord Stream. В Конгрессе выступили с критикой Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Строительство трубопровода "Северный поток-2" почти завершено. Введение новых санкций против проекта было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент Bloomberg.

Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится, "потому что он почти завершен". Введение серьезных санкций против проекта, по мнению президента, сейчас было бы "контрпродуктивным" для отношений с Европой.

Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.

В частности, многие конгрессмены-республиканцы выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.

Сенатор-республиканец Тед Круз заявил в Twitter, что президенту России Владимиру Путину следует поблагодарить американского коллегу за возможность достроить газопровод "Северный поток-2".

Круз призвал репортеров спросить у представителей Белого дома, не был ли отказ от санкций против оператора строительства газопровода Nord Stream AG предварительным условием для предстоящей встречи президентов Байдена и Путина в Женеве. Он также задался вопросом, поблагодарит ли российский лидер главу США за "многомиллиардный подарок" во время саммита.

Отметим, накануне глав МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". Завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Напомним, на прошлой неделе США ввели новые санкции против "Северного потока-2".

Также РБК-Украина писало, что днями в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Джозеф Байден Северный поток-2
NEWS
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом
Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины