"Политический проект": Зеленский обсудил "Северный поток-2" с премьером Словакии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Стороны обсуждали, в частности, строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Так, политики констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы.

"Они согласились, что "Северный поток-2" является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы", - сообщают в ОП.

Хегер также заверил в поддержке Словакией евроинтеграционных стремлений Украины.

Глава словацкого правительства сообщил, что президент его страны Зузана Чапутова подтвердила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования Дня Независимости Украины в августе.

"Наша позиция по аннексии Крыма очень принципиальна - это нарушение международного законодательства со стороны России", - отметил Хегер.