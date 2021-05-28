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"Политический проект": Зеленский обсудил "Северный поток-2" с премьером Словакии

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Пятница 28 мая 2021 14:43
"Политический проект": Зеленский обсудил "Северный поток-2" с премьером Словакии Фото: Владимир Зеленский и Эдуард Хегер (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Стороны обсуждали, в частности, строительство "Северного потока-2".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, политики констатировали стратегическую роль сотрудничества между Украиной и Словакией в обеспечении энергетической безопасности Европы.

"Они согласились, что "Северный поток-2" является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы", - сообщают в ОП.

Хегер также заверил в поддержке Словакией евроинтеграционных стремлений Украины.

Глава словацкого правительства сообщил, что президент его страны Зузана Чапутова подтвердила свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы, который состоится во время празднования Дня Независимости Украины в августе.

"Наша позиция по аннексии Крыма очень принципиальна - это нарушение международного законодательства со стороны России", - отметил Хегер.

Напомним, 20 мая Госдеп США объявил о прекращении санкций против Nord Stream 2 AG. Однако следующего дня США наложили санкции на 13 российских судов, участвующих в реализации проекта, и ряд российских организаций.

Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден считает санкции против "Северного потока-2" непродуктивными.

Впоследствии в Польше заявили, что разочарованы решениями США по "Северному потоку-2", в результате которых могут обнулить санкции.

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