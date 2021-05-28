Рудик розповіла, за якої умови можна зупинити запуск "Північного потоку-2"

За її словами, викликає подив заява президента про те, що Україна та США мають однакове розуміння ситуації навколо запуску "Північного потоку-2", з огляду на відмову США накладати санкції на компанії оператора газогону. Адже саме через відсутність зовнішньополітичної роботи у цьому напрямку, сьогодні Україна не має підтримки від країн-партнерів.

"Влада мала тримати це питання у фокусі міжнародних перемовин з США та Німеччиною. Це завдання не виконано. Водночас з боку парламенту ми намагатимемось переконати колег в Конгресі США, врешті-решт, підтримати санкції проти "Північного потоку-2". Зокрема, минулого тижня фракція "Голос" разом з колегами звернулись до Конгресу США з цим закликом", - заявила Кіра Рудик.

Впродовж останніх двох років українські дипломати повинні були вести системну роботу щодо протидії "Північному потоку-2", як у перемовинах з США, так і з країнами Європи, підкреслила депутатка.

"Необхідно сформувати коаліцію держав, яка б мала однакову позицію та єдиним фронтом протидіяла "Північному потоку-2". Це величезна робота, яка на жаль, наразі зупинена. Натомість влада не може сказати, як буде діяти у випадку запуску газогону", - додала парламентар.

Вона також зазначила, що в разі введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, Україна втрачатиме близько 1,5 мільярдів доларів на рік. Окрім економічної та енергетичної загроз, запуск газогону несе й пряму небезпеку Україні через ризик посилення агресії з боку Росії.

"Наявність газотранспортної системи, через яку наразі йде російський газ - останній "бронежилет" України. Тому ми повинні зробити все, щоб не допустити запуску "Північного потоку-2", - резюмувала вона.