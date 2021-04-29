Рудык: на любые переговоры с Путиным нужно идти с позиции силы

"Идти на прямые переговоры с Путиным - это как садиться играть карты с шулером. Очень плохая идея. Вопрос: чего мы хотим достичь этими переговорами? На любые переговоры такого формата нужно идти с позиции силы. Сейчас ни один человек не может назвать какого-то желаемого результата, к которому такие переговоры могут привести. Мы обеспокоены тем, что Путин отказывается говорить о Донбассе и о Крыме, а хочет говорить о наших двусторонних отношениях. Извините, какие двусторонние отношения? У нас идет война", - подчеркнула Рудык.

Нардеп пояснила, что никакая встреча не может состояться на условиях Путина. Ведь она не оправдывает тех рисков, которые сегодня существуют для Украины.

"Вы говорите, что необходимо показать международным организациям, что Украина выполняет свои обязательства, а Россия - нет. Разве это новость, что Россия не держит слово, постоянно нарушает любые международные договоренности, российские наемники воюют на Востоке, что Россия, собственно, ведет с нами войну?" - добавила нардеп.

Рудик также подчеркнула, что сейчас страна и президент находятся в слабой позиции. Однако существует два способа для ее усиления: привлечение международных партнеров и усиление обороноспособности Украины.

"Власть, собственно, не может выполнить те задачи, которые стоят внутри страны для того, чтобы усилить нашу обороноспособность. Государственный оборонный заказ только сейчас, в апреле-месяце, в конце концов, сдвинулся с мертвой точки. Это те конкретные вещи, которые нужно делать сейчас. За два года не удалось просто перестать стрелять. Это не привело к ожидаемым результатам. Встреча с Путиным - это еще одна попытка заменить долгую, системную, сложную, неприятную работу, которую нужно делать внутри страны и внешне каким-то простым способом", - подчеркнула лидер партии "Голос".