Чтобы остановить войну в Украине, придется говорить непосредственно с Путиным, - Кулеба

Для того, чтобы остановить войну в Украине, придется говорить непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Владимир Зеленский готов к личной встрече .

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы BBC HARDtalk.

Кулеба отметил, что Украина настаивает на переговорах в нормандском формате.

"Чтобы остановить войну в Украине и принести мир, придется говорить непосредственно с Путиным. Наша главная цель - собрать полноценный саммит в нормандском формате. Украина имплементировала все решения Парижского саммита 2019 года. Мы можем двигаться дальше. Единственная сторона, которая не выполнила свои обещания это Россия", - сказал глава украинской дипломатии.

По его словам, именно поэтому Украина хочет переговов с Путиным в рамках норманского формата.

"Но если Путин избегает этого формата, то мой президент (Зеленский, - ред.) готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - сказал Кулеба.