Зеленский: переговоры с Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами. По его словам, для этого нужна политическая воля Путина.

По его словам, сообщения из России об отводе войск от границы с Украины снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам. Он также отметил, что расширение агрессии и запугивание армией никому не идет на пользу.

"Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что знает, как прийти к миру, но "нужна политическая воля другой стороны".

"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочного мира. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы?", - добавил Зеленский.