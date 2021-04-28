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Зеленский: переговоры с Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 11:29
Зеленский: переговоры с Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию конфликта между странами. По его словам, для этого нужна политическая воля Путина.

Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает сайт Офиса президента.

По его словам, сообщения из России об отводе войск от границы с Украины снижают напряжение. Но оценивать этот процесс нужно по результатам. Он также отметил, что расширение агрессии и запугивание армией никому не идет на пользу.

"Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война - против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что знает, как прийти к миру, но "нужна политическая воля другой стороны".

"Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочного мира. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы?", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане.

А руководитель его Офиса Андрей Ермак уверен, что такие переговоры могут стать историческими.

Отметим, на сегодня в российском Кремле не отвергают саму идею двусторонних переговоров, но уточняют, что темой встречи не может быть мирное урегулирование конфликта на Донбассе или вопросы Крыма.

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