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У Путина рассказали, как проходит подготовка встречи с Зеленским

Новина українською → Москва, Вторник 27 апреля 2021 12:30
У Путина рассказали, как проходит подготовка встречи с Зеленским Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле рассказали о подготовке встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Места проведения и даты встречи пока нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо прояснить еще много деталей по повестке возможной встречи двух президентов.

"Такой диалог может касаться только тематики двусторонних отношений. Диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - рассказал Песков о возможных темах встречи.

По его словам, Путин заинтересован в налаживании добрых отношений со всеми странами, особенно соседями.

Песков заявил, что Украина пока не предлагала конкретные площадки для возможной встречи Путина и Зеленского.

"Мне неизвестно о том, что какие-то конкретные предложения транслировались из Киева в Москву. И если мы правильно поняли, президент Украины говорил, что Донбасс нужно обсуждать. Для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с представлениями президента России о наполнении такой встречи", - сообщил он.

Вместе с тем, даты проведения возможной встречи также нет.

Отметим, президент Украины предложил Путину провести встречу на Донбассе, однако российский президент заявил, что ожидает Зеленского в Москве.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится.

На прошлой неделе Путин ответил Зеленскому на предложение о переговорах.

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