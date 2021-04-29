Рудик: на будь-які перемовини з Путіним потрібно йти з позиції сили

"Йти на прямі перемовини з Путіним - це як сідати грати карти з шулером. Дуже погана ідея. Питання: чого ми хочемо досягти цими перемовинами? На будь-які перемовини такого формату потрібно йти з позиції сили. Зараз жодна людина не може назвати якогось бажаного результату, до якого такі перемовини можуть призвести. Ми стурбовані тим, що Путін відмовляється говорити про Донбас і про Крим, а хоче говорити про наші двосторонні відносини. Вибачте, які двосторонні відносини? У нас йде війна", - наголосила Рудик.

Нардеп пояснила, що ніяка зустріч не може відбутись на умовах Путіна. Адже вона не виправдовує тих ризиків, які сьогодні існують для України.

"Ви кажете, що необхідно показати міжнародним організаціям, що Україна виконує свої зобов’язання, а Росія - ні. Хіба ж це новина, що Росія не тримає слово, постійно порушує будь-які міжнародні домовленості, що російські найманці воюють на Сході, що Росія, власне, веде з нами війну?" - додала нардеп.

Рудик також наголосила, що зараз країна та президент перебувають в слабкій позиції. Проте існує два способи для її посилення: залучення міжнародних партнерів та посилення обороноздатності України.

"Влада, власне, не може виконати ті задачі, які стоять в середині країни для того, щоб посилити нашу обороноздатність. Державне оборонне замовлення тільки зараз, у квітні-місяці, врешті-решт, зрушило з мертвої точки. Це ті конкретні речі, які потрібно робити зараз. За два роки не вдалося просто перестати стріляти. Це не призвело до результатів, на які очікувалось. Зустріч з Путіним - це ще одна спроба замінити довгу, системну, складну, неприємну роботу, яку потрібно робити в середині країни й зовні якимось простим способом", - наголосила лідер партії "Голос".