Рубіо звинуватив Макрона у зриві переговорів Ізраїлю з ХАМАС

Очільник американської дипломатії зазначив, що переговори з ХАМАС зірвалися того дня, коли Макрон ухвалив одностороннє рішення про визнання Палестинської держави.

"Якби я був ХАМАСом, я б вирішив так: "Давайте не будемо укладати перемир’я... тому що нас можуть винагородити, ми можемо розцінити це як перемогу", - сказав держсекретар.

Рубіо додав, що після заяви Макрона підключилися інші країни та заявили, що "якщо до вересня не буде досягнуто припинення вогню, ми визнаємо Палестинську державу".