Рубіо звинуватив Макрона у зриві переговорів Ізраїлю з ХАМАС

Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Держсекретар США Марко Рубіо звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у зриві переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика телеканалу Eternal Word Television Network.

Очільник американської дипломатії зазначив, що переговори з ХАМАС зірвалися того дня, коли Макрон ухвалив одностороннє рішення про визнання Палестинської держави.

"Якби я був ХАМАСом, я б вирішив так: "Давайте не будемо укладати перемир’я... тому що нас можуть винагородити, ми можемо розцінити це як перемогу", - сказав держсекретар.

Рубіо додав, що після заяви Макрона підключилися інші країни та заявили, що "якщо до вересня не буде досягнуто припинення вогню, ми визнаємо Палестинську державу".

Визнання Палестинської держави

24 липня Еммануель Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні. В МЗС країни назвали це спробою підтримати мир в Секторі Газа.

У відповідь Ізраїль жорстко розкритикував такі наміри Парижа.

США також рішуче відкинули план Макрона.

Велика Британія також заявила про намір визнати Палестинську державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не припинить війну в Секторі Газа. Про аналогічні наміри заявили Канада Австралія, Ірландія, Іспанія.

Тим часом Ізраїль готує військову операцію для повного захоплення Сектора Газа та міста Газа.

