Загроза Ізраїлю: Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестину державою

Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на The Times of Israel .

Згідно із заявою канцелярії, Нетаньягу заявив, що це рішення "заохочує терор і загрожує створенням ще однієї іранської маріонеткової держави, подібно до того, як це сталося в Газі".

"Палестинська держава в таких умовах стане плацдармом для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним", - каже прем'єр.

Він також додав, що палестинці не прагнуть до створення держави поруч з Ізраїлем, а навпаки, "прагнуть до створення держави замість Ізраїлю".