Загроза Ізраїлю: Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестину державою
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що він "рішуче засуджує" рішення президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестину державою.
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на The Times of Israel.
Згідно із заявою канцелярії, Нетаньягу заявив, що це рішення "заохочує терор і загрожує створенням ще однієї іранської маріонеткової держави, подібно до того, як це сталося в Газі".
"Палестинська держава в таких умовах стане плацдармом для знищення Ізраїлю, а не для мирного співіснування з ним", - каже прем'єр.
Він також додав, що палестинці не прагнуть до створення держави поруч з Ізраїлем, а навпаки, "прагнуть до створення держави замість Ізраїлю".
Що передувало
Нагадаємо, вчора президент Франції Еммануель Макрон опублікував пост у соцмережі Х. У ньому він сказав, що Франція у вересні цього року визнає Палестину як державу.
"Я зроблю урочисту заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні", - повідомив Макрон.
Він також додав, що сьогодні терміново потрібно припинити війну в Газі і надати допомогу цивільному населенню.
"Також необхідно забезпечити демілітаризацію ХАМАС, безпеку і відновлення Гази", - додав французький лідер.
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