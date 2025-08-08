Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план Нетаньяху щодо повного контролю над Сектором Газа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Зокрема, Ізраїль надасть гуманітарну допомогу цивільному населенню за межами зон бойових дій.

Більшість членів кабінету міністрів також підтримали перелік п'яти принципів, яких Ізраїль вимагатиме в обмін на припинення війни з ХАМАС:

роззброєння ХАМАСу;

повернення всіх 50 заручників, що залишилися, 20 з яких, як вважається, живі;

демілітаризація Сектора Газа;

контроль Ізраїлю над безпекою в Секторі Газа;

існування альтернативного цивільного уряду, який не є ХАМАСом або Палестинською адміністрацією.

"Переважна більшість міністрів вирішила, що альтернативний план, представлений кабінету з питань безпеки, не забезпечив би розгром ХАМАСу або повернення заручників", - пише видання.

У заяві не наводиться детальна інформація про згаданий альтернативний план, але, судячи з усього, мова йде про пропозицію, представлену начальником Генерального штабу ЗС Ізраїлю Еялом Заміром, який висловив свою протидію окупації Сектора Газа, побоюючись, що це призведе до гуманітарної катастрофи та поставить під загрозу життя заручників.

Водночас, наразі е зрозуміло, чому в заяві йдеться лише про завоювання міста Газа, а не про весь Сектор Газа, як раніше заявив Нетаньяху. Також незрозуміло, чи будуть захоплені інші непідкорені території за межами міста Газа в рамках затвердженого плану.