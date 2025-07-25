ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Ляпас жертвам": Рубіо відреагував на плани Макрона визнати Палестину

П'ятниця 25 липня 2025 05:39
UA EN RU
"Ляпас жертвам": Рубіо відреагував на плани Макрона визнати Палестину Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати "рішуче відкидають" план президента Франції Еммануеля Макрона щодо визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо у соцмережі Х.

"Це необдумане рішення лише служить пропаганді ХАМАСу і затримує мирний процес. Це ляпас жертвам 7 жовтня", - зазначив Рубіо.

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа.

Тим часом на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду і Макрона з вимогою визнати незалежність Палестини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Палестина Еммануель Макрон Марко Рубіо
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки