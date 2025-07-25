"Ляпас жертвам": Рубіо відреагував на плани Макрона визнати Палестину

Сполучені Штати "рішуче відкидають" план президента Франції Еммануеля Макрона щодо визнання Палестинської держави на Генасамблеї ООН у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Марко Рубіо у соцмережі Х.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron ’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly. This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

"Це необдумане рішення лише служить пропаганді ХАМАСу і затримує мирний процес. Це ляпас жертвам 7 жовтня", - зазначив Рубіо.

Нагадаємо, у четвер, 24 липня, Макрон заявив про намір Франції визнати Палестинську державу на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу засудив такі наміри Парижа.

Тим часом на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера чиниться тиск з боку його уряду і Макрона з вимогою визнати незалежність Палестини.

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