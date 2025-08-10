RU

Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров Израиля с ХАМАС

Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика телеканалу Eternal Word Television Network.

Глава американской дипломатии отметил, что переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства.

"Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: "Давайте не будем заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу", - сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что после заявления Макрона подключились другие страны и заявили, что "если до сентября не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем Палестинское государство".

Признание Палестинского государства

24 июля Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. В МИД страны назвали это попыткой поддержать мир в Секторе Газа.

В ответ Израиль жестко раскритиковал такие намерения Парижа.

США также решительно отвергли план Макрона.

Великобритания также заявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре, если к тому времени Израиль не остановит войну в Секторе Газа. Об аналогичных намерениях заявили Канада, Австралия, Ирландия, Испания.

Тем временем Израиль готовит операцию для полного захвата Сектора Газа и города Газа.

