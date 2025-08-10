Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров Израиля с ХАМАС

Глава американской дипломатии отметил, что переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства.

"Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: "Давайте не будем заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу", - сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что после заявления Макрона подключились другие страны и заявили, что "если до сентября не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем Палестинское государство".