Рубио обвинил Макрона в срыве переговоров Израиля с ХАМАС

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью политика телеканалу Eternal Word Television Network.
Глава американской дипломатии отметил, что переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства.
"Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: "Давайте не будем заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу", - сказал госсекретарь.
Рубио добавил, что после заявления Макрона подключились другие страны и заявили, что "если до сентября не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем Палестинское государство".
24 июля Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции признать Палестинское государство на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. В МИД страны назвали это попыткой поддержать мир в Секторе Газа.
В ответ Израиль жестко раскритиковал такие намерения Парижа.
США также решительно отвергли план Макрона.
Великобритания также заявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре, если к тому времени Израиль не остановит войну в Секторе Газа. Об аналогичных намерениях заявили Канада, Австралия, Ирландия, Испания.
Тем временем Израиль готовит операцию для полного захвата Сектора Газа и города Газа.