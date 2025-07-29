Британія може визнати Палестину у вересні: Стармер назвав умову
Британія визнає Палестину у вересні цього року, якщо Ізраїль не припинить війну у Секторі Газа.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Стармер зазначив, що остаточне рішення про визнання Палестинської держави буде підтверджено у вересні, і жодна партія не отримає право на вето.
"Британія визнає державу Палестина на Генасамблеї ООН у вересні, якщо уряд Ізраїлю не вживе суттєвих кроків для припинення жахливої ситуації в Газі, не погодиться на припинення вогню та не зобов'яжеться до довгострокового сталого миру, відроджуючи перспективу рішення про дві держави, і це включає дозвіл ООН відновити постачання допомоги та чітко заявити, що на Західному березі не буде анексій", - заявив він.
Водночас британський прем'єр додав, що послання терористам ХАМАС залишається незмінним, але однозначним.
"Вони повинні негайно звільнити всіх заручників, підписати угоду про припинення вогню, роззброїтися та визнати, що вони не гратимуть жодної ролі в уряді Гази. У вересні ми проведемо оцінку того, наскільки сторони виконали ці кроки, але ніхто не повинен мати права вето на наше рішення. Тож це шлях уперед", - зазначив Стармер.
Визнання Палестини
Палестина - це регіон Близького Сходу, територія якого розділена на дві частини - Західний берег і Сектор Газа. Західний берег - це горбиста місцевість, розташована на захід від річки Йордан. Сектор Газа - це прибережна територія, розташована на південь від Західного берега.
Палестина є незалежною і частково визнаною державою. Її незалежність визнали 139 зі 193 держав - членів ООН.
Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон Заявив, що Франція визнає Палестину як державу у вересні цього року на Генеральній асамблей ООН.
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу жорстко розкритикував такі наміри Парижа.
Також засудив такі плани й держсекретар США Марко Рубіо.
За даними ЗМІ, британський уряд і Макрон начебто тиснуть на прем'єра Британії Кіра Стармера з вимогою також визнати незалежність Палестини.
Один із британських міністрів заявив, що уряд планує визнати Палестинську державу, але не назвав конкретних термінів.
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