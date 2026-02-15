Рубіо запевнив G7: США продовжать вести переговори для завершення війни в Україні

За його словами, лідери обговорили нагальні питання, як-от поточні конфлікти, які загрожують миру і стабільності в Африці, Європі та на Близькому Сході.

Крім того, сторони говорили про виклики регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.

"Держсекретар підтвердив прихильність Сполучених Штатів сприянню стабільності у Венесуелі та переговорам про припинення російсько-української війни", - розповів Томмі Піготт.

Резюмуючи, він додав, що Рубіо та його колеги підтвердили важливість зміцнення співробітництва в рамках G7 для протидії глобальним загрозам міжнародному миру та безпеці.