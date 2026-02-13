Мирна угода тільки з дозволу народу: Зеленський назвав можливі терміни референдуму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирна угода має бути прийнятною для українців. За його словами, референдум може відбутися вже через кілька місяців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський заявив в інтерв'ю The Atlantic.
За словами президента, військово-політичне керівництво країни не заперечує проведення референдуму щодо мирної угоди з РФ.
"Референдум мав би величезну силу в плані гарантування безпеки України, тому що я впевнений, що весь світ визнав би референдум, якби він був проведений належним чином", - сказав він.
Зеленський підкреслив, що якщо буде реальний компроміс з країною-агресоркою, всенародний референдум може відбутися вже через кілька місяців.
Він також прокоментував можливість проведення референдуму одночасно з президентськими виборами. Зеленський вважає, що такий крок міг би підвищити явку та надати процедурі додаткової легітимності.
Нагадаємо, питання президентських виборів в Україні кілька місяців тому порушив президент США Дональд Трамп.
В середу, 11 лютого, видання Financial Times написало про те, що Володимир Зеленський нібито може оголосити дату виборів і референдуму за мирним планом США 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення росіян.
За даними журналістів, США нібито вимагають, щоб вибори та референдум в Україні відбулися до 15 травня. Пізніше президент України назвав оголошення про вибори в річницю повномасштабного вторгнення РФ "дурною ідеєю".
Джерело РБК-Україна в оточенні глави української держави зазначило, що для того, щоб оголошувати дату виборів, потрібна безпека.
Раніше Зеленський неодноразово заявляв про те, що для проведення виборів необхідно забезпечити перемир'я між Україною і Росією.