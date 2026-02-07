США хочуть завершення війни в Україні до червня і будуть тиснути: Зеленський пояснив чому

Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіка.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

США орієнтуються на дедлайн до літа

За словами президента, американська сторона говорить про бажання завершити війну приблизно до червня та працює над формуванням чіткого графіка переговорного процесу.

"Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа і, ймовірно, будуть тиснути на сторони саме згідно з таким графіком", - зазначив Зеленський.

Він додав, що на позицію США можуть впливати і внутрішньополітичні фактори, зокрема майбутні виборчі процеси та робота Конгресу.

Чи вийдуть США з переговорів

Президент наголосив, що не отримував сигналів про можливий вихід США з переговорного процесу, якщо війна не завершиться у визначені строки.

"Я такого не отримував від переговорної команди. Звісно, бажано, щоб американці не виходили", - сказав він.

На його думку, присутність США в переговорному процесі є важливою для всіх сторін.

Чіткий план завершення війни

Зеленський підкреслив, що Україна давно пропонує створити чіткий покроковий план - Sequence Plan, який визначатиме дії сторін та часові рамки виконання домовленостей.

"Ми хочемо, щоб всі розуміли, на що йдуть сторони і в які терміни. Ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку", - наголосив президент.

Підписання угод і гарантії безпеки

Президент також повідомив, що США допускають можливість синхронного підписання ключових домовленостей, включно з безпековими угодами.

"Американська сторона говорила, що одна із можливостей - щоб усі угоди підписувалися приблизно в один час", - зазначив Зеленський.