Рубіо закликав Таїланд та Камбоджу припинити бої та повернутися до мирної угоди Трампа

Рубіо заявив, що США "стурбовані боями та жертвами" вздовж кордону Камбоджі та Таїланду. Він підкреслив, що США вимагають від обох сторін припинити бої та повернутися до виконання мирної угоди.

"Обидві сторони повинні негайно припинити військові дії, захистити громадянське населення і повернутися до заходів щодо зниження напруженості, викладених у Куала-Лумпурських угодах", - написав він.

При цьому прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул під час пресбрифінгу в Бангкоку заявив, що Камбоджа повинна виконати усі вимоги Таїланду, і тільки тоді бойові дії буде припинено. Коли прем'єра спитали, а як же мирна угода, яку він та лідер Камбоджі підписали у Малайзії разом із президентом США Дональдом Трампом, відповідь була доволі несподіваною.

"Я вже цього не пам'ятаю", - сказав Чарнвіракул журналістам, коли вони поставили йому питання щодо угоди.