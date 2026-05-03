ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рубіо їде до Рима на тлі напруження між США та Італією

15:44 03.05.2026 Нд
2 хв
З ким саме зустрінеться Рубіо, щоб залагодити скандальні заяви Трампа?
aimg Марія Науменко
Рубіо їде до Рима на тлі напруження між США та Італією Фото: державний секретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Державний секретар США Марко Рубіо наступного тижня відвідає Рим, де проведе серію зустрічей із представниками Ватикану та уряду Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Читайте також: "Потрібно мати сміливість висловлюватись": Мелоні відповіла на критику з боку Трампа

За інформацією видання, у четвер, 7 травня, Рубіо зустрінеться з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном і Папою Римським.

У в п’ятницю, 8 травня, він проведе переговори з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністром оборони Гвідо Кросетто.

У Римі місію Рубіо розглядають як спробу "перезавантажити" відносини після серії публічних заяв президента США Дональда Трампа, які загострили напругу з урядом прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Додаткову напругу спричинили також висловлювання Трампа на адресу Папи Римського, якого він назвав "слабким у боротьбі зі злочинністю" та розкритикував за позицію у зовнішній політиці.

Напруженість між США та Італією

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп в інтерв’ю італійським ЗМІ різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні через її відмову підтримати операцію США проти Ірану.

"Людям це подобається? Не можу собі цього уявити. Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість, я помилявся", - заявив він.

Ще наприкінці березня у ЗМІ з’являлася інформація, що Італія закрила свій повітряний простір для американських літаків, які могли бути залучені до ударів по Ірану.

На цьому тлі особливо помітним стало погіршення відносин між лідерами, хоча раніше Мелоні вважали однією з ключових союзниць Трампа в Європі.

У відповідь прем’єрка заявила, що "сміливість полягає в тому, щоб говорити друзям правду" і діяти в інтересах своєї країни та Європи.

Після цього Трамп пригрозив скороченням військової присутності США в Італії та Іспанії, які критикували дії Вашингтона на Близькому Сході.

В Італії ці звинувачення відкинули. Зокрема, міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що твердження про відсутність підтримки з боку Рима не відповідають дійсності, зокрема у питаннях безпеки в Ормузькій протоці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Італія Дональд Трамп Ватикан Марко Рубіо Рим
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги