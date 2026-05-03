Рубіо їде до Рима на тлі напруження між США та Італією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

За інформацією видання, у четвер, 7 травня, Рубіо зустрінеться з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном і Папою Римським.

У в п’ятницю, 8 травня, він проведе переговори з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністром оборони Гвідо Кросетто.

У Римі місію Рубіо розглядають як спробу "перезавантажити" відносини після серії публічних заяв президента США Дональда Трампа, які загострили напругу з урядом прем'єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні.

Додаткову напругу спричинили також висловлювання Трампа на адресу Папи Римського, якого він назвав "слабким у боротьбі зі злочинністю" та розкритикував за позицію у зовнішній політиці.

Напруженість між США та Італією

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп в інтерв’ю італійським ЗМІ різко розкритикував прем’єр-міністерку Італії Джорджію Мелоні через її відмову підтримати операцію США проти Ірану.

"Людям це подобається? Не можу собі цього уявити. Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість, я помилявся", - заявив він.

Ще наприкінці березня у ЗМІ з’являлася інформація, що Італія закрила свій повітряний простір для американських літаків, які могли бути залучені до ударів по Ірану.

На цьому тлі особливо помітним стало погіршення відносин між лідерами, хоча раніше Мелоні вважали однією з ключових союзниць Трампа в Європі.

У відповідь прем’єрка заявила, що "сміливість полягає в тому, щоб говорити друзям правду" і діяти в інтересах своєї країни та Європи.