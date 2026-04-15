"Потрібно мати сміливість висловлюватись": Мелоні відповіла на критику з боку Трампа

19:11 15.04.2026 Ср
2 хв
Мелоні дала Трампу зрозуміти одну дуже неприємну для нього річ
aimg Антон Корж
"Потрібно мати сміливість висловлюватись": Мелоні відповіла на критику з боку Трампа Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відрегувала на критику з боку президента США Дональда Трампа. Мелоні наголосила, що сміливість полягає в тому, щоб говорити друзям правду і діяти в інтересах своєї країни та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Читайте також: Мелоні пройшлася по Трампу через "неприйнятні" слова про Папу Римського

Заява Мелоні стала відповіддю на слова Трампа. Раніше президент США звинуватив її у "відсутності мужності", оскільки Італія відмовилася приєднатися до зусиль США з розблокування Ормузької протоки.

"Ситуація у світі така, що нам потрібно працювати над тим, щоб запустити мирні переговори та зробити все можливе для стабілізації ситуації та відновлення проходу через Ормузьку протоку. Це для нас украй важливо з погляду не лише палива, а й добрив - це один із найважливіших ресурсів для нас", - сказала вона.

Фактично цим Мелоні продемонструвала Трампу дуже неприємну річ. Італійська прем'єр, яку вважали однодумицею Трампа, дала йому зрозуміти, що відносини Риму та Вашингтона не зводяться до відносин виключно з адміністрацією поточного прерздента США.

"Ми намагаємося робити все можливе з огляду на те, що США залишаються одним з наших найважливіших стратегічних союзників. Але якщо у вас є такі друзі та союзники, потрібно мати сміливість висловлюватись, коли ви з ними не згодні", - додала вона.

Трамп "визвірився" на Мелоні

Зазначимо, нещодавно Трамп в інтерв'ю італійським ЗМІ пройшовся по прем'єрці Італії Джорджі Мелоні за те, що вона відмовилася допомагати американцям в операції проти Ірану.

"Людям це подобається? Не можу собі цього уявити. Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість, я помилявся", - заявив він.

Ще наприкінці березня у ЗМІ з'явилася інформація, що Італія закрила небо для тих американських літаків, які летіли атакувати Іран. При цьому раніше Мелоні часто називали одним із ключових союзників Трампа в Європі. Між лідерами зберігалися досить добрі стосунки.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
