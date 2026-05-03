Рубио едет в Рим на фоне напряжения между США и Италией
Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Рим, где проведет серию встреч с представителями Ватикана и правительства Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
По информации издания, в четверг, 7 мая, Рубио встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и Папой Римским.
В пятницу, 8 мая, он проведет переговоры с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и министром обороны Гвидо Кросетто.
В Риме миссию Рубио рассматривают как попытку "перезагрузить" отношения после серии публичных заявлений президента США Дональда Трампа, которые обострили напряжение с правительством премьер-министра Италии Джорджии Мелони.
Дополнительное напряжение вызвали также высказывания Трампа в адрес Папы Римского, которого он назвал "слабым в борьбе с преступностью" и раскритиковал за позицию во внешней политике.
Напряженность между США и Италией
Напомним, в апреле Дональд Трамп в интервью итальянским СМИ резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджию Мелони из-за ее отказа поддержать операцию США против Ирана.
"Людям это нравится? Не могу себе этого представить. Я шокирован ею. Я думал, что у нее есть смелость, я ошибался", - заявил он.
Еще в конце марта в СМИ появлялась информация, что Италия закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, которые могли быть привлечены к ударам по Ирану.
На этом фоне особенно заметным стало ухудшение отношений между лидерами, хотя ранее Мелони считали одной из ключевых союзниц Трампа в Европе.
В ответ премьер заявила, что "смелость заключается в том, чтобы говорить друзьям правду" и действовать в интересах своей страны и Европы.
После этого Трамп пригрозил сокращением военного присутствия США в Италии и Испании, которые критиковали действия Вашингтона на Ближнем Востоке.
В Италии эти обвинения отвергли. В частности, министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что утверждения об отсутствии поддержки со стороны Рима не соответствуют действительности, в частности в вопросах безопасности в Ормузском проливе.