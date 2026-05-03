Рубио едет в Рим на фоне напряжения между США и Италией

Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Рим, где проведет серию встреч с представителями Ватикана и правительства Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera .

По информации издания, в четверг, 7 мая, Рубио встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином и Папой Римским.

В пятницу, 8 мая, он проведет переговоры с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и министром обороны Гвидо Кросетто.

В Риме миссию Рубио рассматривают как попытку "перезагрузить" отношения после серии публичных заявлений президента США Дональда Трампа, которые обострили напряжение с правительством премьер-министра Италии Джорджии Мелони.

Дополнительное напряжение вызвали также высказывания Трампа в адрес Папы Римского, которого он назвал "слабым в борьбе с преступностью" и раскритиковал за позицию во внешней политике.

Напряженность между США и Италией

Напомним, в апреле Дональд Трамп в интервью итальянским СМИ резко раскритиковал премьер-министра Италии Джорджию Мелони из-за ее отказа поддержать операцию США против Ирана.

"Людям это нравится? Не могу себе этого представить. Я шокирован ею. Я думал, что у нее есть смелость, я ошибался", - заявил он.

Еще в конце марта в СМИ появлялась информация, что Италия закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, которые могли быть привлечены к ударам по Ирану.

На этом фоне особенно заметным стало ухудшение отношений между лидерами, хотя ранее Мелони считали одной из ключевых союзниц Трампа в Европе.

В ответ премьер заявила, что "смелость заключается в том, чтобы говорить друзьям правду" и действовать в интересах своей страны и Европы.